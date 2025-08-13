Paro total de camioneros afecta la actividad en Vaca Muerta

Sin acuerdo

"Ante el irrisorio e insultante ofrecimiento de las empresas Shell, Tecpetrol, Phoenix y Total que pretendieron que con un 20% los trabajadores se conformen y resignen sus derechos, decimos no", advirtieron desde Camioneros tras anunciar la medida de fuerza que comenzó muy temprano este miércoles.

Sol advirtió además que la medida se mantendrá por tiempo indeterminado. "De buena fe levantamos el paro la última vez porque había un ofrecimiento, y creíamos que íbamos a llegar a un acuerdo pero es irrisorio lo que ofrecen", sostuvo el dirigente gremial.

camion

A principios de agosto, fracasó una audiencia de negociación por la crisis de NRG entre Camioneros, directivos de la arenera proveedora de Vaca Muerta y cuatro operadoras petroleras. Ante la falta de propuestas, el sindicato adelantó que iba a realizar retención de servicios.

La arenera NRG, que provee este producto para el fracking en Vaca Muerta, se encuentra actualmente en convocatoria de acreedores.

Camioneros negocia con las compañías petroleras ya que las considera "responsables solidarias" de los trabajadores, a partir del artículo artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), "que establece la responsabilidad solidaria de una empresa principal por las obligaciones laborales y de seguridad social de sus contratistas o subcontratistas, cuando estas últimas realizan trabajos o servicios que son parte de la actividad normal y específica de la empresa principal".