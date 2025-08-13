Atentado a Cristina Kirchner: piden 15 años de prisión para Sabag Montiel y Brenda Uliarte

Cristina Kirchner no estuvo presente en Comodoro Py, aunque le habían dado la posibilidad de hacerlo pese a encontrarse detenida con prisión domiciliaria. Por el contrario, prefirió seguir la audiencia de manera online.

Tras los alegatos de la querella, el Tribunal Oral Federal N°6, integrado por los jueces Sabrina Namer, Adrián Grünberg e Ignacio Fornari, llamó a un cuarto intermedio hasta el próximo miércoles 20 de agosto, cuando se espera que haga su presentación acusatoria la fiscalía, a cargo de Gabriela Baigún.

Cuando Fernando Sabag Montiel declaró en el juicio, admitió haber querido matar a la exvicepresidente porque es "corrupta, roba y hace daño a la sociedad". En ese sentido, aseguró ante la fiscal: "Cualquier persona siente lo mismo que yo".

“Yo la quería matar a Cristina y Brenda Uliarte quería que muera”, sostuvo y definió que se trató de “un acto de justicia”. "Tiene una connotación más profunda, más ética, y más comprometida con el bien social que otra cosa”, declaró.