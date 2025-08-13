Atentado a Cristina Kirchner: piden 15 años de prisión para Sabag Montiel y Brenda Uliarte
El juicio entró en la etapa de alegatos finales. La querella no acusará a Nicolás Carrizo, quien fue señalado como jefe de “la Banda de los Copitos”.
El juicio por el intento de asesinato a la exvicepresidente Cristina Fernández de Kirchner comenzó este miércoles con la etapa de los alegatos finales. La audiencia se llevó a cabo en los Tribunales de Comodoro Py y cuenta con la presencia de los tres sospechosos, Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo.
Los abogados querellantes Marcos Aldazábal y José Manuel Ubeira pidieron 15 años de prisión tanto para Sabag Montiel, como para su novia, al considerarlos “coautores” del delito de homicidio agravado en grado de tentativa.
A su vez, solicitaron al Tribunal Oral Federal N°6 que ambas condenas sean agravadas por ser cometido el delito contra una mujer, mediando violencia de género.
Por otro lado, Aldazábal reconoció que no hay elementos suficientes para vincular a Nicolás Carrizo con el intento de homicidio, por lo que pidieron que sea absuelto en el juicio. El hombre había sido señalado como líder de denominada “la Banda de los Copitos”.
Ubeira expresó al respecto: "Siento que los dichos de Carrizo en un chat son desagradables, pero Cristina no quiere para él lo que la Justicia federal hizo con ella, que por un chat que ella no escribió armaron una causa contra ella. No somos lo mismo".
Cristina Kirchner no estuvo presente en Comodoro Py, aunque le habían dado la posibilidad de hacerlo pese a encontrarse detenida con prisión domiciliaria. Por el contrario, prefirió seguir la audiencia de manera online.
Tras los alegatos de la querella, el Tribunal Oral Federal N°6, integrado por los jueces Sabrina Namer, Adrián Grünberg e Ignacio Fornari, llamó a un cuarto intermedio hasta el próximo miércoles 20 de agosto, cuando se espera que haga su presentación acusatoria la fiscalía, a cargo de Gabriela Baigún.
Cuando Fernando Sabag Montiel declaró en el juicio, admitió haber querido matar a la exvicepresidente porque es "corrupta, roba y hace daño a la sociedad". En ese sentido, aseguró ante la fiscal: "Cualquier persona siente lo mismo que yo".
“Yo la quería matar a Cristina y Brenda Uliarte quería que muera”, sostuvo y definió que se trató de “un acto de justicia”. "Tiene una connotación más profunda, más ética, y más comprometida con el bien social que otra cosa”, declaró.
