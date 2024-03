Una periodista amenazada por el ejército de trolls de Milei: le mandaron un dron a su casa mientras la bombardeaban por redes

Los delirios que acabas de decir no son gratis. Vas a tener que rectificar y probar todo eso Ivy.

Me hinchaste los huevos con tus fakes difamatorias. Ser "periodista" no significa mentir de esa manera.

Ni nadie te mando un dron (no puedo creer ese delirio en serio) y mucho menos… https://t.co/QegQe6UhTm