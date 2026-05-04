C5N, dueño absoluto de las tardes y el prime time: el rating de abril
Programas como Argenzuela, Minuto Uno y Duro de Domar arrasaron en su franja durante el cuarto mes del año.
El panorama de las señales de noticias en la Argentina cerró un mes de abril con números contundentes respecto al rating, y con C5N imponiéndose con autoridad en las franjas horarias más competitivas y quedándose con el liderazgo indiscutido de la tarde y el codiciado prime time.
Una de las noticias más relevantes del mes fue el desempeño de Mañanas Argentinas, que recuperó terreno y volvió a posicionarse en el segundo puesto de su franja, marcando el inicio de una tendencia ascendente para la señal.
Sin embargo, el punto más alto lo ubica a C5N con una racha de victorias contundentes en sus segmentos principales, superando a sus competidores directos (TN y A24) de manera sistemática.
Si bien en el promedio general acumulado TN mantuvo el primer puesto con 2.38 puntos, seguido por C5N con 1.86 y A24 con 1.34, el análisis por franjas horarias reveló un dominio contundente de la señal durante los segmentos de mayor encendido.
C5N: el dueño del rating la tarde y la noche
La señal logró imponerse con solidez gracias al rendimiento de sus programas insignias, logrando el primer puesto en los horarios centrales:
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Argenzuela: Bajo la conducción de Jorge Rial, el ciclo lideró cómodamente su franja con 2.76 puntos, superando a TN (1.98) y A24 (1.31).
El Diario: En el regreso a casa, el noticiero vespertino de C5N marcó 2.33, imponiéndose sobre los 2.18 de TN.
Minuto Uno: El programa del "Gato" Sylvestre sigue siendo un pilar del prime time con 2.74 puntos, dejando atrás a TN que registró 2.50.
El fenómeno de Argenzuela liderando con 2.76 puntos marca el pulso de una tarde donde la audiencia elige el análisis y el estilo de C5N por sobre el resto. Esta ventaja se extiende hasta la noche, donde M1 y Periodistas logran neutralizar el encendido de TN, consolidando al canal como la opción preferida al momento de informarse tras el cierre de la jornada laboral.
De esta manera, la tendencia a favor de C5N se extendió hasta altas horas de la noche, consolidando una grilla que no dio respiro a sus competidores:
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Periodistas: El ciclo de análisis político lideró con 2.51 puntos, estableciendo una amplia ventaja sobre TN (1.90) y LN+ (1.07).
Duro de Domar: Con un promedio de 2.18, el programa de debate se ubicó en lo más alto de su horario frente a los 1.44 de TN.
La Ley de la Selva: Incluso en el cierre de la programación, C5N mantuvo el primer lugar con 1.33, superando a TN (1.09) y A24 (0.73).
Dato Clave: C5N no solo lidera, sino que en segmentos como Duro de Domar, la diferencia frente al segundo puesto supera los 0.7 puntos, una brecha significativa para la TV paga.
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