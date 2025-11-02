Cambios en el Gobierno: Javier Milei reúne este lunes a su nuevo Gabinete
El mandatario encabeza este lunes el primer encuentro con sus nuevos funcionarios, tras las recientes renuncias y designaciones.
Luego de las recientes renuncias y designaciones, el presidente Javier Milei encabezará este lunes la primera reunión en Casa Rosada de su nuevo Gabinete, dando inicio así la segunda etapa de su gestión.
Tras las salidas de Guillermo Francos y Lisandro Catalán, el viernes fue anunciado a Manuel Adorni como jefe de Gabinete, mientras que este domingo sorprendió el anuncio de Diego Santilli como nuevo ministro del Interior.
En este marco, y de acuerdo con la agencia Noticias Argentinas, fuentes de Casa Rosada informaron que el primer encuentro con las nuevas caras será este lunes desde las 9.30.
