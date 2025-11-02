Diego Santilli se mostró con Javier Milei tras su designación: "La Argentina necesita reformas estructurales"

En tanto, en su primera nota tras el anuncio, el ex PRO contó más detalles de su charla con Milei. "Me dijo 'venite en cuanto puedas para la Quinta'. Obviamente que le dije que sí al instante. Esta es la etapa de estabilización del país y estoy convencido de que ese es el camino. Si me sumo es para seguir avanzando", aseguró.

"Me sorprendió el llamado del Presidente. Charlamos el otro día, pero no de este tema. Pasaron muchas cosas en el medio. Me citó para charlar. Haré lo que tenga que hacer para lograr las reformas que planteamos", dijo el nuevo funcionario en declaraciones televisivas.