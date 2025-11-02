Diego Santilli se mostró con Javier Milei tras su designación: "La Argentina necesita reformas estructurales"
El nuevo funcionario afirmó que asume el cargo con la "profunda convicción" de impulsar el crecimiento y la inversión, prometiendo trabajar en equipo con el Gabinete y el Congreso.
Tras confirmarse su nombramiento como nuevo ministro del Interior, Diego Santilli rompió el silencio este domingo y brindó sus primeras declaraciones a través de sus redes sociales, marcando los ejes de su gestión y agradeciendo al Presidente Javier Milei.
A través de un extenso tuit, junto a una foto con el mandatario, Santilli afirmó que asume el "desafío" con "muchísima responsabilidad y con una profunda convicción", y sentenció: "La Argentina necesita avanzar en las reformas estructurales que le permitan al país crecer, generar empleo y atraer inversiones".
En un claro mensaje de integración con la estructura de gobierno, el diputado reelecto que no asumirá aseguró que pondrá "cuerpo y alma en la cancha" y prometió trabajar de manera coordinada con los principales actores del oficialismo, tanto en el Gabinete como en el Congreso.
Santilli mencionó explícitamente a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el designado nuevo jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y la senadora electa, Patricia Bullrich.
Finalmente, el nuevo ministro del Interior se mostró optimista con el mandato popular, asegurando que el país se encuentra en un "momento único" en el que los argentinos eligieron "seguir por el camino de la libertad y avanzar en las transformaciones que necesitamos para construir un futuro de crecimiento, desarrollo y prosperidad".
En tanto, en su primera nota tras el anuncio, el ex PRO contó más detalles de su charla con Milei. "Me dijo 'venite en cuanto puedas para la Quinta'. Obviamente que le dije que sí al instante. Esta es la etapa de estabilización del país y estoy convencido de que ese es el camino. Si me sumo es para seguir avanzando", aseguró.
"Me sorprendió el llamado del Presidente. Charlamos el otro día, pero no de este tema. Pasaron muchas cosas en el medio. Me citó para charlar. Haré lo que tenga que hacer para lograr las reformas que planteamos", dijo el nuevo funcionario en declaraciones televisivas.
