Manuel Adorni reconoce que son un "fraude" las candidaturas testimoniales: "Uno se debe al Presidente"

"Yo ya estaba trabajando para la Legislatura", argumentó el nuevo jefe de Gabinete, que justificó su decisión de abandonar la banca por un deber político y jerárquico, e insistió: "Ante el llamado del Presidente, uno se debe al Presidente. Yo siempre dije que iba a estar en donde me pida el Presidente".

Finalmente, el funcionario aprovechó el diálogo para cargar contra el gobernador Axel Kicillof, desafiando a entrevistarlo para que "explique cómo hacer para gastar dinero infinito sin tener los recursos".