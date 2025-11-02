Hace un par de semanas, Diego Santilli estaba en contra de las candidaturas testimoniales: "Asumimos todos"

Del mismo modo, Santilli sostuvo que "si, absolutamente" todos los candidatos de la alianza de La Libertad Avanza iban a asumir. "Testimonial significa vos sos intendente, por ejemplo, o sos gobernador, sos candidato y volvés a tu cargo", argumentó entonces.

El archivo, bastante reciente, no tardó en volver a escena este domingo al conocerse que efectivamente la candidatura de Santilli, así como la de Manuel Adorni a la Legislatura porteña, fue testimonial.

