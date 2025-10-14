Gordo Dan intentó justificar el apriete de Donald Trump a Milei sobre las elecciones: "Él piensa que..."

En este sentido, Daniel Parisini -más conocido como el Gordo Dan- no demoró en lanzar un tuit al respecto del "apriete" del republicano al primer mandatario argentino, intentando justificar lo dicho en la tarde de este martes: "Tal como avisamos en La Misa el otro día, Donald piensa que las elecciones argentinas que se avecinan son las presidenciales y no las "midterms" (las de medio término o legislativas), y por lo tanto tiró obviamente que si perdemos (y en su cabeza el presidente deja de ser Milei y vuelven los kukas) entonces Estados Unidos obviamente no ayudará a una Argentina con un presidente kirchnerista".