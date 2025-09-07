Candidata libertaria en La Matanza al borde del llanto cuando le informan los resultados de las elecciones
Leila Gianni, ex kirchnerista luego macrista y ahora libertaria, no pudo evitar la desazón cuando en La Nación+ le dijeron que están perdiendo por paliza.
Si bien todavía no fueron dados a conocer los resultados oficiales, los números que se manejan con las mesas escrutadas en el Conurbano indican que el Gobierno perdería por paliza las elecciones en la provincia de Buenos Aires.
Tanto es así, que el canal paraoficialista La Nación+ ya hablan de derrota de los hermanos Javier y Karina Milei y les reclaman cambios de cara a lo que se viene por el temor a que vuelva a ganar el peronismo.
Libertaria al borde de las lágrimas
En el canal libertario entrevistaban a Leila Gianni, candidata a concejala por La Matanza, donde marcaba que los números eran favorables a la Libertad Avanza.
Sin embargo, la modelo libertaria cambió la cara y el semblante cuando desde el piso le informaron que la diferencia a favor de Fuerza Patria sobre la Libertada Avanza era de más de 15 puntos, en una verdadera paliza electoral.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario