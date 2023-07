El cruce de Carlos Maslatón y Axel Kicillof en Duro de Domar

"¿Cómo me reciben así?. No existís vos, Maslatón", respondió entre risas el mandatario provincial, mientras que el referente liberal intentaba dar su argumentación. "No me dejaron terminar. Vos entendés perfectamente lo que quiero decir", se defendió.

El integrante de DDD, entonces, analizó que "la gente no va a votar por Píparo, Grindetti o Santilli", y remató: "Va a votar por el candidato a presidente, y en el caso de Unión por la Patria, fortalecido por el señor Axel Kicillof".

maslaton kicillof duro de domar