La Real Fuerza Aérea británica se encuentra en alerta por las Islas Malvinas: "son innegociables"

El Gobierno argentino respondió a las declaraciones del Reino Unido y reafirmó la postura oficial del país frente a la cuestión Malvinas. El presidente Javier Milei y el canciller Pablo Quirno sostuvieron que "las Malvinas fueron, son y siempre serán argentinas", enfatizando derechos soberanos.

Por su lado, la vicepresidenta de la nación, Victoria Villarruel, también se expresó al respecto e insistió que la discusión se debe dar entre los Estados. Dijo: "Hoy más que nunca, Malvinas Argentinas. La discusión sobre la soberanía de nuestras islas es entre Estados, por lo cual el Reino Unido debe discutir bilateralmente con la Argentina el reclamo que sostenemos por razones jurídicas, históricas y geográficas".

Por otro lado, la mandataria se refirió a la participación de los habitantes de las Islas y señaló que no son parte de la discusión: "Los kelpers son ingleses que viven en territorio argentino, no son parte de la discusión".