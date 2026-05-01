Por cuarta vez en lo que va del año, Javier Milei viaja a los Estados Unidos

Milei, como se dijo, participará nuevamente como orador, ya que con anterioridad lo hizo invitando a los empresarios presentes a invertir en el país al asegurar que “Argentina tiene todas las condiciones para ser la nueva meca de Occidente”.

Entre los oradores que también dirán presente en esta edición de la conferencia aparecen Laurence D. Fink, presidente y director ejecutivo de BlackRock; Kristalina Georgieva, directora general del FMI; Jensen Huang, fundador, presidente y director ejecutivo de NVIDIA; Dina Powell McCormick, vicepresidenta de Meta; Neal Mohan, director ejecutivo de YouTube; Laurene Powell Jobs, fundadora y presidenta de Emerson Collective, y Gretchen Whitmer, gobernadora de Michigan.

Aunque todavía no hay confirmación oficial sobre la agenda de Milei, se especula con que el jefe de Estado partirá el martes próximo a los Estados Unidos en el avión presidencial, para arribar ese mismo día o a primera hora del miércoles a tierra norteamericana.