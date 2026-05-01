Por cuarta vez en lo que va del año, Javier Milei viaja a los Estados Unidos
El Presidente vuelve al Instituto Milken, donde ya lo tiene como habitué de sus conferencias globales. Será orador ante líderes de finanzas, tecnología y políticas públicas.
Para ratificar una vez más su incondicional alineamiento con las políticas interancionales de Donald Trump, la semana próxima Javier Milei realizará un nuevo viaje a los Estados Unidos, el cuarto en lo que va del año, otra vez por un asunto privado: volverá a disertar en una nueva edición de la Conferencia Global del Instituto Milken.
El miércoles próximo, trascendió que el Presidente se presentará en la 29° edición del foro del cual ya formó parte anteriormente y fuera fundado por Michael Milken, el banquero que logró éxito y notoriedad como pionero de los llamados "bonos basura" y luego fuera condenado y encarcelado por graves violaciones a la ley de valores de los Estados Unidos.
Invitado especialmente por la mencionada institución conservadora, Milei volverá a brindar su “clase magistral” en la conferencia del think tank, que reúne a líderes de finanzas, tecnología y políticas públicas, e irá acompañado por el canciller Pablo Quirno y el embajador en Washington, Alejandro Oxenford. Tampoco se descarta que su hermana Karina sea parte de la comitiva oficial.
Según se sabe, el evento dará inicio el domingo próximo y el miércoles 6 de mayo será el turno del mandatario argentino para tomar la palabra en la conferencia, que este año tiene por lema “Liderando en una nueva era”.
Milei, como se dijo, participará nuevamente como orador, ya que con anterioridad lo hizo invitando a los empresarios presentes a invertir en el país al asegurar que “Argentina tiene todas las condiciones para ser la nueva meca de Occidente”.
Entre los oradores que también dirán presente en esta edición de la conferencia aparecen Laurence D. Fink, presidente y director ejecutivo de BlackRock; Kristalina Georgieva, directora general del FMI; Jensen Huang, fundador, presidente y director ejecutivo de NVIDIA; Dina Powell McCormick, vicepresidenta de Meta; Neal Mohan, director ejecutivo de YouTube; Laurene Powell Jobs, fundadora y presidenta de Emerson Collective, y Gretchen Whitmer, gobernadora de Michigan.
Aunque todavía no hay confirmación oficial sobre la agenda de Milei, se especula con que el jefe de Estado partirá el martes próximo a los Estados Unidos en el avión presidencial, para arribar ese mismo día o a primera hora del miércoles a tierra norteamericana.
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