Axel Kicillof anunció un refuerzo en la entrega de medicamentos en la provincia de Buenos Aires

Además, remarcó que, si bien la Provincia incrementó la inversión y la logística para sostener la cobertura, no puede reemplazar completamente el rol del Estado nacional. “El único responsable de esta calamidad es el presidente Javier Milei”, disparó.

Por su parte, Kreplak sostuvo que el recorte impactó de lleno en el sistema sanitario: “Mientras el Estado nacional nos redujo un 62% las transferencias vinculadas a insumos y medicamentos, desde la Provincia redoblamos los esfuerzos para garantizar el acceso a los fármacos esenciales”.

El anuncio se dio en un contexto de creciente tensión entre Nación y Provincia por el financiamiento de políticas públicas, especialmente en áreas sensibles como la salud, donde el impacto de los recortes comienza a sentirse con mayor fuerza en los distritos.