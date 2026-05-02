Axel Kicillof anunció un refuerzo en la entrega de medicamentos en la provincia de Buenos Aires
A raíz del “vaciamiento” del programa Remediar, el gobernador denunció una “crisis sanitaria sin precedentes” y confirmó más inversión para garantizar tratamientos en los 135 distritos.
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, anunció un refuerzo en la entrega de medicamentos en los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires y lanzó duras críticas al gobierno nacional por el recorte en políticas sanitarias. “Es criminal que el Gobierno nacional corte los medicamentos para las enfermedades más comunes”, afirmó.
La medida fue presentada durante una recorrida por la ciudad de La Plata junto al ministro de Salud, Nicolás Kreplak, donde visitaron el Hospital Rossi y el depósito central ubicado en el Hospital Interzonal “Dr. Alejandro Korn”, desde donde se distribuyen insumos a todo el territorio bonaerense.
Desde la Provincia explicaron que el refuerzo busca garantizar el acceso a tratamientos esenciales tras el desfinanciamiento del programa nacional Programa Remediar, cuyo vademécum —según denunciaron— pasó de más de 100 medicamentos a una proyección de apenas tres, con una caída del 55% en las unidades distribuidas respecto de 2023.
En ese contexto, el gobierno provincial amplió el alcance del programa Medicamentos Bonaerenses, cubriendo actualmente 45 de los 74 fármacos destinados a personas con cobertura pública exclusiva. A esto se suman otros 91 medicamentos distribuidos mediante distintas políticas sanitarias, con una inversión total de $24.500 millones.
Durante la recorrida, Kicillof fue contundente al responsabilizar a la gestión nacional: “Crearon una crisis sin precedentes en nuestro sistema de salud. Después de desregular los precios, avanzaron con un ajuste cruel para vaciar el programa Remediar y dejar sin asistencia a más de 20 millones de personas”.
Además, remarcó que, si bien la Provincia incrementó la inversión y la logística para sostener la cobertura, no puede reemplazar completamente el rol del Estado nacional. “El único responsable de esta calamidad es el presidente Javier Milei”, disparó.
Por su parte, Kreplak sostuvo que el recorte impactó de lleno en el sistema sanitario: “Mientras el Estado nacional nos redujo un 62% las transferencias vinculadas a insumos y medicamentos, desde la Provincia redoblamos los esfuerzos para garantizar el acceso a los fármacos esenciales”.
El anuncio se dio en un contexto de creciente tensión entre Nación y Provincia por el financiamiento de políticas públicas, especialmente en áreas sensibles como la salud, donde el impacto de los recortes comienza a sentirse con mayor fuerza en los distritos.
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