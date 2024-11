Casación confirmó la sentencia contra Cristina Kirchner en la Causa Vialidad

Embed

Los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña ratificaron la condena a seis años de prisión y la proscripción de la expresidenta y exvicepresidenta. Dieron a conocer el fallo en una audiencia pública que se hizo este miércoles en los tribunales de Comodoro Py en la que se leyó la decisión.

La sentencia no quedará firme hasta que se resuelvan los recursos que llevarán la cuestión a la Corte Suprema.

En un fallo, de 1541 páginas, confirmó también las condenas de: Lazaro Báez, el ex secretario de Obras Públicas José López y del ex titular de Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti a 6 años de prisión. Además, las penas de Juan Carlos Villafañe a 5 años, Raúl Gilberto Pavesi a 4 años y 6 meses, de José Raúl Santibañez y Mauricio Collareda a 4 años de prisión y de Raúl Osvaldo Daruich a 3 años y 6 meses.

Los magistrados confirmaron las absoluciones del del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, del ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala, del ex funcionario de Vialidad de Santa Cruz Héctor Garro y de Carlos Kirchner, primo del fallecido ex presidente Néstor Kirchner y ex funcionario de Planificación Federal.

De los 13 acusados el único que estuvo presente fue Fatala. Alberto Beraldi, defensor de Cristina Kirchner, no estuvo e informó a Casación que no iba a estar en la audiencia. En el momento de la sentencia Cristina Kirchner estaba en el partido bonaerense de Moreno compartir una actividad con la intendenta Mariel Fernández y otras 400 mujeres.

La sentencia

Los jueves se refirieron al delito de defraudación en perjuicio de la administración pública como “un delito federal de corrupción”. Tal como había dicho el Tribunal de juicio, aseguraron que la expresidenta “transgredió los deberes extrapenales” perjudicando los “intereses que le habían sido confiados como representante máxima del Estado Nacional”.

El juez Mariano Borinsky dijo en la audiencia que Cristina tuvo “un rol central y superlativo” y que "la intensidad, relevancia y pluralidad de los aportes, la magnitud del resultado, la naturaleza del delito en sí misma, los bienes jurídicos afectados, y el tenor y la extensión del hecho”, justifican la pena de seis años de cárcel.

Durante el juicio, la ex presidenta había apuntado que el Jefe de Gabinete, y no el Presidente de la Nación, es el responsable de ejercer la Administración General del país. Sin embargo, para los camarista las pruebas “permiten acreditar la responsabilidad penal de Cristina Fernández de Kirchner en el delito”.

En su voto, Hornos afirmó que la “excepción se transformó en la regla y ello se debió a un único motivo: perpetrar un plan criminal de inusitada envergadura mediante la utilización de medios lícitos y valiéndose de las facultades otorgadas a través de los diversos cargos públicos que tenían la mayoría de los imputados”.

Y agregó: "Estamos en presencia de un organizado y perfectamente diseñado plan criminal, donde se utilizó como medio el Estado para sustraer las arcas nacionales”.