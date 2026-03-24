Caso $LIBRA: planeaban acuñar monedas de oro y plata con la cara de Javier Milei

Incluso se había avanzado en una prueba de acuñación realizada en Alemania y en un documento confidencial que describía el potencial comercial del plan.

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Las gestiones incluyeron reuniones en la Casa Rosada, donde los impulsores del proyecto fueron recibidos por Karina Milei, secretaria general de la Presidencia. Estos encuentros, registrados oficialmente entre abril y noviembre de 2024, formaban parte de las negociaciones para avanzar con la iniciativa.

Los chats también evidencian discusiones internas sobre el formato del producto -si debía ser moneda o medalla-, su validación institucional y la magnitud del negocio. En ese contexto, se proyectaban ventas de miles de unidades y un esquema de ganancias que incluía incluso un porcentaje destinado a beneficencia.

Sin embargo, el proyecto quedó finalmente en stand by tras resistencias internas dentro del propio entorno oficial. Según surge de los mensajes, existían sectores que se oponían a su implementación, lo que terminó frenando su desarrollo antes de fin de 2024.

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La iniciativa se suma como un elemento más dentro del expediente judicial por el caso $LIBRA, que está a cargo del fiscal Eduardo Taiano y el juez Marcelo Martínez De Giorgi. La investigación busca determinar si existieron vínculos indebidos entre operadores privados y funcionarios o un eventual uso inapropiado de la investidura presidencial en proyectos con fines comerciales.