Caso $LIBRA: planeaban acuñar monedas de oro y plata con la cara de Javier Milei
El proyecto contemplaba no solo la emisión de monedas con la cara de Javier Milei, sino también una estrategia más amplia de monetización de la imagen presidencial.
Mientras el gobierno libertario intenta aplacar los escándalos de corrupción que sacuden por estos días los pasillos de la Casa Rosada, ahora se supo que junto a su socio en la criptoestafa $LIBRA, Mauricio Novelli, el presidente Javier Milei también planeaba lanzar monedas de oro y plata con su propia imagen. Así se desprende de los resultados que arrojaron las pericias realizadas al teléfono celular de Novelli.
La iniciativa incluía reuniones oficiales y una estrategia comercial que finalmente no se concretó debido al escándalo que se generó tras la criptoestafa $LIBRA. Según consignó este martes Infobae, el plan era impulsado por Novelli, quien mantenía contactos con figuras cercanas al Gobierno y articulaba el desarrollo del proyecto junto a inversores extranjeros.
Las conversaciones analizadas por la Justicia revelaron la existencia de un grupo de WhatsApp denominado “Proj. Argentina”, donde se discutían detalles del negocio.
En ese espacio participaban también Iván Canales Vandewijngaerden, de la consultora ICV Advisors, y el financista Gregor Beck, vinculado a firmas europeas del mercado de metales preciosos. Allí se delineó la idea de acuñar monedas con el rostro de Milei, acompañadas por símbolos como el león y consignas políticas, con el objetivo de insertarlas en el mercado local e internacional.
De acuerdo a la investigación, el proyecto contemplaba no solo la emisión de monedas, sino también una estrategia más amplia de monetización de la imagen presidencial, que incluía la venta de merchandising como indumentaria y otros productos.
Incluso se había avanzado en una prueba de acuñación realizada en Alemania y en un documento confidencial que describía el potencial comercial del plan.
Las gestiones incluyeron reuniones en la Casa Rosada, donde los impulsores del proyecto fueron recibidos por Karina Milei, secretaria general de la Presidencia. Estos encuentros, registrados oficialmente entre abril y noviembre de 2024, formaban parte de las negociaciones para avanzar con la iniciativa.
Los chats también evidencian discusiones internas sobre el formato del producto -si debía ser moneda o medalla-, su validación institucional y la magnitud del negocio. En ese contexto, se proyectaban ventas de miles de unidades y un esquema de ganancias que incluía incluso un porcentaje destinado a beneficencia.
Sin embargo, el proyecto quedó finalmente en stand by tras resistencias internas dentro del propio entorno oficial. Según surge de los mensajes, existían sectores que se oponían a su implementación, lo que terminó frenando su desarrollo antes de fin de 2024.
La iniciativa se suma como un elemento más dentro del expediente judicial por el caso $LIBRA, que está a cargo del fiscal Eduardo Taiano y el juez Marcelo Martínez De Giorgi. La investigación busca determinar si existieron vínculos indebidos entre operadores privados y funcionarios o un eventual uso inapropiado de la investidura presidencial en proyectos con fines comerciales.
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