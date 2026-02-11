Catarata de tuits de Nito Artaza contra la reforma laboral y la UCR: "Viejo sueño de los poderosos"
El actor y militante radical se manifestó por X en defensa de los derechos laborales.
El actor y exdiputado radical Nito Artaza lanzó una serie de fuertes críticas en X (antes Twitter) contra la próxima Reforma Laboral y la postura de la Unión Cívica Radical, cuestionando lo que describió como “el viejo sueño de los poderosos” y denunciando lo que considera un ataque a los derechos de los trabajadores. “Están a punto de concretar el viejo sueño de los poderosos: un país donde el pueblo tenga miedo a perder el laburo. Donde acepte cualquier sueldo. Donde trabaje doce horas y dé las gracias. ¡Eso no es libertad! ¡Eso es explotación! ¡Habrá que luchar!”, escribió, resumido en un solo mensaje la preocupación por los cambios que propone el proyecto que se votará próximamente en el Senado.
En otros posteos, Artaza expresó su indignación hacia sectores de la UCR, a los que acusó de “pactar y rendirse por migajas” y de abandonar los principios que históricamente caracterizaron al radicalismo. “Hoy me duermo tarde acá en Mar del Plata, escribiendo con bronca y tristeza, al ver legisladores de la UCR, pactando y rindiéndose por migajas. Cuando un partido popular vota contra los trabajadores, deja de representar al pueblo y pasa a representar intereses económicos concentrados”, señaló, en referencia a los acuerdos políticos que habrían permitido avances del proyecto de reforma laboral.
El actor también recordó su propia salida del partido, cuando la UCR decidió en Gualeguaychú aliarse con Mauricio Macri, y trazó un paralelismo con la actualidad: “Me fui de la UCR cuando acordaron, en Gualeguaychú, ir con Macri. Era lo contrario del radicalismo, representaba a las corporaciones. Hoy es triste ver pactar a supuestos radicales con Milei. Cuando un partido popular vota contra los trabajadores, rompe con su propia historia”, publicó, poniendo de relieve la tensión entre la tradición histórica del partido y las decisiones políticas recientes.
La polémica surge en un contexto de fuerte debate legislativo. Tras una extensa reunión entre la senadora Patricia Bullrich y los bloques dialoguistas, se filtró el texto final de la Ley de Modernización Laboral, que modificará aspectos centrales de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) y creará regímenes especiales para plataformas digitales y programas de blanqueo de empleo. Entre los cambios más importantes se incluyen reformas en las indemnizaciones, limitaciones al derecho de huelga y una reestructuración del financiamiento gremial, con el objetivo declarado de reducir la litigiosidad y fomentar la contratación mediante la flexibilización de los vínculos laborales y la eliminación de ciertas multas.
El proyecto, fechado el 11 de febrero de 2026, propone un esquema de modernización que para sus impulsores busca equilibrar el mercado laboral con la necesidad de inversión y empleo formal. Sin embargo, para críticos como Artaza, el cambio representa un retroceso en derechos conquistados durante décadas: “No se trata de modernizar, se trata de desproteger al trabajador y favorecer a los sectores concentrados de la economía”, agregó en otro tuit que refleja su visión de que la reforma apuntaría a consolidar un país más desigual y con menos garantías para los trabajadores.
