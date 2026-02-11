Catarata de tuits de Nito Artaza contra la reforma laboral y la UCR: "Viejo sueño de los poderosos"

El actor y exdiputado radical Nito Artaza lanzó una serie de fuertes críticas en X (antes Twitter) contra la próxima Reforma Laboral y la postura de la Unión Cívica Radical, cuestionando lo que describió como “el viejo sueño de los poderosos” y denunciando lo que considera un ataque a los derechos de los trabajadores. “Están a punto de concretar el viejo sueño de los poderosos: un país donde el pueblo tenga miedo a perder el laburo. Donde acepte cualquier sueldo. Donde trabaje doce horas y dé las gracias. ¡Eso no es libertad! ¡Eso es explotación! ¡Habrá que luchar!”, escribió, resumido en un solo mensaje la preocupación por los cambios que propone el proyecto que se votará próximamente en el Senado.