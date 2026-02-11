Murió Sandra Mendoza
La exlegisladora murió este miércoles a los 62 años, tras permanecer internada, en grave estado, en una clínica de la Ciudad de Buenos Aires.
El Partido Justicialista del Chaco confirmó este miércoles el fallecimiento de la exlegisladora provincial y nacional, Sandra Mendoza, quien se encontraba internada en grave estado debido a complicaciones derivadas de enfermedades de base.
La noticia generó una fuerte repercusión en el arco político regional, donde se la recuerda por su vehemencia y su rol activo en la construcción del peronismo provincial.
Mendoza desarrolló una carrera de alto perfil, ocupando bancas legislativas tanto en Resistencia como en Buenos Aires. Su paso por la Cámara de Diputados de la Nación estuvo marcado por intervenciones que ganaron notoriedad nacional, siempre bajo la bandera del justicialismo chaqueño.
Ocupó cargos de relevancia que la posicionaron como una de las referentes históricas del PJ en su provincia.
Según fuentes cercanas, el cuadro de salud de la exlegisladora se había agravado en los últimos días tras una serie de infecciones que complicaron su estado general.
El mensaje de despedida del Partido Justicialista
Desde la cuenta oficial del PJ del Chaco emitieron un comunicado donde destacaron su "compromiso con las causas que defendió" y la definieron como una "hacedora imborrable" de la historia política de la provincia:
"Su trayectoria estuvo marcada por la firme convicción de trabajar por el bienestar de los chaqueños. Elevamos nuestras oraciones por el eterno descanso de su alma y expresamos nuestro más sincero acompañamiento a sus familiares", reza el texto difundido en redes sociales.
Con su partida a los 62 años, el peronismo chaqueño pierde a una de sus voces más reconocibles de la última etapa democrática, cuyo recuerdo permanecerá vinculado a las luchas territoriales de su provincia natal.
