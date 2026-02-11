Murió Sandra Mendoza

El mensaje de despedida del Partido Justicialista

Desde la cuenta oficial del PJ del Chaco emitieron un comunicado donde destacaron su "compromiso con las causas que defendió" y la definieron como una "hacedora imborrable" de la historia política de la provincia:

"Su trayectoria estuvo marcada por la firme convicción de trabajar por el bienestar de los chaqueños. Elevamos nuestras oraciones por el eterno descanso de su alma y expresamos nuestro más sincero acompañamiento a sus familiares", reza el texto difundido en redes sociales.

Con su partida a los 62 años, el peronismo chaqueño pierde a una de sus voces más reconocibles de la última etapa democrática, cuyo recuerdo permanecerá vinculado a las luchas territoriales de su provincia natal.