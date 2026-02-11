"Guerrera de la vida": el mensaje de Cristina Kirchner tras la muerte de Sandra Mendoza
La ex presidenta Cristina Kirchner despidió a la dirigente de Chaco que murió este miércoles. "Hasta siempre querida compañera", escribió sobre Sandra Mendoza.
La ex presidenta Cristina Kirchner expresó su profundo pesar por el fallecimiento de la ex diputada nacional, quien murió este miércoles a los 62 años tras permanecer internada. A través de sus redes sociales, la líder del peronismo dedicó unas sentidas palabras a la dirigente chaqueña, recordándola como una militante incansable y una gran compañera.
La noticia del deceso fue confirmada por el Partido Justicialista de Chaco, generando una ola de mensajes en el arco político. Sin embargo, el saludo de la ex vicepresidenta resonó con fuerza por la relación histórica que mantenían dentro del espacio político.
El adiós de la ex mandataria
Minutos después de conocerse la triste noticia, Cristina utilizó su cuenta de X (ex Twitter) para despedir a la ex esposa de Jorge Capitanich. "Hasta siempre querida Sandra, gran compañera y militante del peronismo", comenzó el mensaje que rápidamente se viralizó entre la militancia.
Con un tono emotivo, la ex jefa de Estado destacó la fortaleza de la dirigente ante las adversidades de salud que atravesó en los últimos tiempos: "Guerrera de la vida... que descanses en paz. Mis condolencias a su familia".
Quién era la dirigente chaqueña
Mendoza, figura clave del peronismo en su provincia, falleció en una clínica porteña donde se encontraba en terapia intensiva. Su carrera estuvo marcada por su alto perfil mediático y su defensa acérrima del proyecto kirchnerista en el Congreso, impronta que Cristina Kirchner quiso rescatar en su último adiós.
