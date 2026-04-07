Organizaciones sociales realizarán cortes y movilizaciones por la baja del "Volver al Trabajo"

En el norte del país, las manifestaciones abarcan Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca y Jujuy, con cortes de rutas, marchas y concentraciones en distintas localidades. En Misiones, las protestas se extienden a ciudades como Posadas, Oberá y Eldorado.

Desde las organizaciones convocantes señalaron que la medida apunta a visibilizar el impacto del ajuste sobre los sectores más vulnerables y rechazar posibles recortes en programas sociales, además de denunciar la pérdida de ingresos y el deterioro de las condiciones de vida.