Reforma Laboral: dan marcha atrás con la suspensión del artículo sobre el cálculo de las indemnizaciones

Ojeda se refirió a un estudio de la Red Académica de Jueces y Juezas del Trabajo de la República Argentina en el que consta que la medida que él tomó perjudicaba a los trabajadores, ya que existen varias provincias en las que la doctrina legal establece sistemas de actualización de deuda con impacto menor que el establecido en la nueva ley.

El artículo 55 de la Reforma Laboral también habilita que, en ciertas sentencias judiciales, las indemnizaciones puedan pagarse en hasta 12 cuotas para PyMEs o personas físicas, y hasta 6 cuotas para grandes firmas o multinacionales.

A partir de ahora, el Banco Central habilitará una calculadora oficial para que se apliquen estos nuevos parámetros en juicios laborales por indemizaciones.