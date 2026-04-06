Diputados convocan a una sesión especial este miércoles para debatir la reforma de la ley de Glaciares

De hecho, la minería estuvo dentro de los puntos tratados en la Argentina Week en Nueva York, donde el presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, presentaron junto a otros funcionarios y gobernadores las bondades de invertir en el país.

adorni argentina week

El primer paso para lograr la aprobación de la reforma a la Ley de Glaciares, aún teniendo en cuenta el amplio rechazo que expresó la sociedad civil en las audiencias públicas en la Cámara de Diputados, es que tenga un dictamen en comisiones.

Para eso habrá una reunión informativa con la exposición de invitados, incluidos los gobernadores de las provincias interesadas. Luego se pasará a la firma de los dictámenes.

La Libertad Avanza y los bloques "dialoguistas" necesitarán un dictamen de mayoría en el plenario de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales, que fue citado para las 14 del martes.

El dictamen sólo es posible con 18 firmas en Asuntos Constitucionales y 16 en Recursos Naturales, así que los aliados provinciales tanto de la UCR como del PRO serán clave.

Quiénes acompañarán el pedido de reforma de la Ley de Glaciares

Entre el 25 y 26 de marzo de 2026 se realizaron las Audiencias Públicas donde expusieron unos 200 oradores en forma presencial y otros 200 en forma virtual de los 100 mil inscriptos.

La mayor parte de los expositores denunció los efectos nocivos de la minería y los peligros de la reforma de la Ley de Glaciares, pero el oficialismo hizo oídos sordos.

Con el envió de la sanción en el Senado durante las sesiones extraordinarias de febrero, La Libertad Avanza ya da por sentado el quórum de 129 diputados para abrir la sesión del miércoles, habilitar el debate y al menos entre 130 y 134 votos convertir en ley el proyecto oficialista.

glaciares

La Libertad Avanza tiene 94 votos —ya que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, solo vota cuando se necesitan mayorías agravadas o para desempatar— y cuenta con el respaldo para sancionar esta ley de 11 diputados de Innovación Federal, dos de Producción y Trabajo, unos 21 de Fuerzas del Cambio-que integran la UCR, PRO, Por Santa Cruz.

También acompañarán el proyecto los tres legisladores de Independencia, y por lo menos dos cordobeses y el bonaerense Nicolas Massot, respaldarán el proyecto del Gobierno.