El lunes no empiezan las clases: cómo y por cuántos días será el paro docente

Sin embargo, en los últimos días los gobiernos de las provincias de Salta, Jujuy y Catamarca decidieron postergar el inicio de clases al 4 de marzo.

Por otro lado, el martes 27 deberían comenzar las clases en las provincias de La Rioja y Catamarca; el 1° de marzo en Buenos Aires, La Pampa, Tierra del Fuego y Tucumán. Para el 4 de marzo empezarían Chaco, Chubut, Misiones, Neuquén, San Juan y Santiago del Estero.

La decisión del paro nacional docente fue tomada ayer en una votación durante un congreso extraordinario de CTERA con congresales de las provincias. Sin embargo, otros gremios como UDA, CEA, AMET Y SADOP suspendieron la medida luego de que el Gobierno convocara a una reunión el martes 27 para discutir el salario mínimo docente.

Desde CTERA anticiparon que van a participar de la reunión, aunque “carece de la formalidad de una paritaria” y el miércoles habrá un plenario para evaluar lo que suceda en la reunión del martes, según informó Sonia Alesso, secretaria general del gremio.

Además del paro, “va a haber movilizaciones en todo el país”, adelantó en Radio 10.

“Plantemos que el Gobierno está haciendo un brutal ajuste a la educación”, consideró Alesso y enumeró que “no han enviado las partidas del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) , que es un fondo salarial que cobramos todas las provincias, del Fondo de Compensación Salarial, que equipara a las provincias con más bajos salarios, ni las partidas de refuerzo nutricional de comedor y copa de leche, de extensión de la quinta hora”.

“Vemos es que las provincias no van a poder hacerse cargo de la cantidad de fondos que el Gobierno deja de enviar. Hay un brutal ajuste sobre el presupuesto educativos. Los fondos están por ley. Un presidente no puede unilateralmente no puede no enviar esas partidas cuando las leyes han sido votadas en el Congreso de la Nación. EL FONID es de 1998 y hasta la fecha no hubo ningún gobierno que incumpliera”, expresó. Alesso.

“El escenario es muy complejo si el Gobierno no recapacita”, opinó y anticipó que “el próximo mes los docentes de todo el país van a cobrar menos”.