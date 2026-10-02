Claudio Vidal llevó a París la producción pesquera de Santa Cruz y buscó abrir nuevos mercados

El rol de Puerto Deseado y Caleta Paula

La actividad pesquera ocupa un lugar relevante dentro de la estructura productiva de Santa Cruz. En ese esquema, Puerto Deseado y Caleta Paula aparecen como puntos centrales para el desarrollo de la industria vinculada al mar. La provincia ocupa el tercer lugar del país en materia de desembarques pesqueros y busca fortalecer su infraestructura portuaria para acompañar el crecimiento de la producción y las exportaciones.

En paralelo con la búsqueda de compradores internacionales, el Gobierno santacruceño plantea una recuperación de los puertos provinciales. El objetivo declarado es mejorar las condiciones de infraestructura y generar un impacto sobre toda la cadena productiva, desde la actividad extractiva hasta la comercialización y el empleo. Esta estrategia también forma parte de la agenda internacional que Vidal lleva adelante en Francia, donde la provincia intenta presentar sus recursos y proyectos ante empresarios e inversores.

Vidal habló de la recuperación de los puertos

Durante su participación en París, el gobernador vinculó la apertura de nuevos mercados con las obras de infraestructura que impulsa su administración: “Desde que iniciamos la gestión dejamos de darle la espalda al mar. Recibimos del kirchnerismo una infraestructura portuaria abandonada y deteriorada, con sectores que pasaron más de 20 años sin intervenciones estructurales. Decidimos cambiar esa realidad: recuperar nuestros puertos y volver a ponerlos al servicio de la producción y el trabajo de los santacruceños”.

Vidal también destacó la inversión destinada a Puerto Deseado y señaló que se destinan más de $12.800 millones para recuperar su infraestructura. El planteo del mandatario es que las obras portuarias funcionen como un punto de apoyo para incrementar la actividad económica y mejorar las condiciones para que las empresas puedan producir y comercializar sus productos desde la provincia.

La apuesta por inversiones y generación de empleo

La provincia también presentó oportunidades vinculadas con energía y minería, en una misión que reunió a gobernadores, funcionarios y representantes del sector empresario argentino e internacional. En ese escenario, insistió en la necesidad de atraer capital privado para ampliar la capacidad productiva provincial.

“Vamos a seguir trabajando para que más inversiones lleguen a nuestra provincia y se traduzcan en más producción y más trabajo para los santacruceños. Santa Cruz tiene todo para crecer. Santa Cruz puede”, aseguró.

La pesca, en particular, tiene además una agenda internacional que continuará con otras actividades vinculadas con la industria. Desde la Secretaría de Pesca y Acuicultura provincial señalaron que la estrategia apunta a abrir mercados, acompañar a las empresas y generar vínculos que puedan derivar en nuevas inversiones.

Vidal recorrió el Mercado Mayorista de Rungis

Como parte de las actividades en Francia, Vidal también participó de una recorrida por el Rungis Marché International, uno de los principales centros mayoristas de alimentos de Europa. El gobernador realizó la visita junto a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia; Diego Santilli, ministro del Interior; y otros gobernadores que forman parte de la delegación argentina en París.

También participaron representantes diplomáticos y funcionarios relacionados con la promoción comercial y las inversiones. La recorrida permitió observar el funcionamiento del mercado y el circuito de comercialización y distribución de alimentos en Europa.