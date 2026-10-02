El modelo naufraga y Javier Milei vuelve a atar la bonanza prometida a un eventual segundo mandato

En su exposición, Milei reivindicó el resultado fiscal alcanzado merced del feroz ajuste que está aplicando sobre algunos de los sectores más sensibles de la sociedad como discapacitados, jubilados y la Salud. Milei reconoció que consiguió equilibrar las cuentas públicas durante los primeros meses de gestión a partir de una reducción del gasto. “Les doy mi palabra: mientras yo esté en la silla eléctrica, que es la Presidencia argentina, el equilibrio fiscal se seguirá exigiendo”, afirmó.

El mandatario libertario también destacó el trabajo del ministro de Economía, Luis Caputo, a quien volvió a atribuir un papel central en la estabilización de las variables económicas. Milei lo definió como el “arquitecto del milagro” y vinculó las medidas adoptadas desde el inicio de su administración con la recuperación de la confianza y la reducción de los desequilibrios que, según su diagnóstico, arrastraba la economía argentina.

Milei también reivindicó las medidas de desregulación impulsadas por su administración y destacó el trabajo del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. “Desde que llegamos al Gobierno Federico ha llevado a cabo 18 mil desregulaciones”, afirmó el Presidente, quien vinculó esas reformas con su concepción sobre el crecimiento económico.