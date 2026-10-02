El modelo naufraga y Javier Milei vuelve a atar la bonanza prometida a un eventual segundo mandato
Javier Milei sigue pateando hacia adelante los frutos de su modelo. Ahora aseguró el riesgo país se "va a desplomar" si logra la reelección el próximo año.
"Los mejores seis meses de la historia" que prometió Luis Caputo para esta segunda mitad del año nunca llegaron. Y la supuesta explosión de bonanza que el modelo de Javier Milei iba a traer a los argentinos tras un breve período de "esfuerzos", está claro ya, tampoco va a suceder. Por eso el presidente Javier Milei, lanzado de lleno en la campaña de cara a las presidenciales del próximo año comenzó a prometer, una y otra vez, que toda esa esquiva bonanza llegará si logra finalmente la reelección.
"Si logramos la reelección el riesgo país se va a desplomar", prometió este viernes Milei durante su presentación en el Foro Económico de París que le entregó el premio al "Economista más influyente".
Milei evitó asumir ninguna responsabilidad sobre la debacle de su plan económico, del que asegura está decidido a no moverse ni un ápice y aseguró que la reciente y persistente disparada del riesgo país en la Argentina está vinculado a "los acontecimientos recientes en el escenario internacional" y a la sensibilidad del país frente a esos movimientos, a la que definió como un “activo beta agresivo”.
Milei consideró que, una vez superadas esas “convulsiones internacionales”, el riesgo país argentino volverá a descender. En ese marco, proyectó que, si consigue la reelección, ese indicador “se va a desplomar”.
El Presidente también vinculó ese escenario con las perspectivas de crecimiento de la economía argentina. Según afirmó, una eventual reelección permitiría acelerar la tasa de crecimiento hasta niveles del 7% u 8% per cápita.
En su exposición, Milei reivindicó el resultado fiscal alcanzado merced del feroz ajuste que está aplicando sobre algunos de los sectores más sensibles de la sociedad como discapacitados, jubilados y la Salud. Milei reconoció que consiguió equilibrar las cuentas públicas durante los primeros meses de gestión a partir de una reducción del gasto. “Les doy mi palabra: mientras yo esté en la silla eléctrica, que es la Presidencia argentina, el equilibrio fiscal se seguirá exigiendo”, afirmó.
El mandatario libertario también destacó el trabajo del ministro de Economía, Luis Caputo, a quien volvió a atribuir un papel central en la estabilización de las variables económicas. Milei lo definió como el “arquitecto del milagro” y vinculó las medidas adoptadas desde el inicio de su administración con la recuperación de la confianza y la reducción de los desequilibrios que, según su diagnóstico, arrastraba la economía argentina.
Milei también reivindicó las medidas de desregulación impulsadas por su administración y destacó el trabajo del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. “Desde que llegamos al Gobierno Federico ha llevado a cabo 18 mil desregulaciones”, afirmó el Presidente, quien vinculó esas reformas con su concepción sobre el crecimiento económico.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario