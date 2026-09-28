Impulso energético en la Patagonia: Santa Cruz selló un millonario acuerdo para reactivar yacimientos

La Mariposa: trabajos de pulling desde noviembre de 2026

En paralelo a las tareas exploratorias, el acuerdo contempla acciones a corto plazo para sostener y potenciar la producción actual. En el yacimiento La Mariposa, Alianza Petrolera tiene programado el inicio de trabajos de pulling a principios de noviembre de 2026.

Estas labores de intervención y reacondicionamiento de pozos permitirán poner en valor la zona y dar continuidad operativa a la extracción de recursos, cumpliendo con los hitos de inversión estipulados junto al Estado provincial.

Con estas iniciativas, la administración santacruceña apunta a consolidar nuevas oportunidades para la industria petrolera regional. La articulación entre la reactivación de pozos existentes y la exploración de nuevas fronteras con tecnología de punta busca robustecer la matriz energética y afianzar las perspectivas productivas de la provincia en el mediano y largo plazo.