Impulso energético en la Patagonia: Santa Cruz selló un millonario acuerdo para reactivar yacimientos
El acuerdo alcanzado por el gobierno de Claudio Vidal impulsa la actividad hidrocarburífera y la recuperación de la producción provincial
El Gobierno de Santa Cruz y la empresa Alianza Petrolera Argentina S.A. concretaron un importante avance en la estrategia de desarrollo hidrocarburífero provincial, consolidando un esquema de inversiones que contempla la reactivación y exploración de áreas estratégicas como los yacimientos La Mariposa y Sur Río Deseado Este.
El entendimiento, respaldado por licitaciones públicas y decretos oficiales, busca dinamizar la producción energética local mediante la combinación de tareas de intervención en pozos y la aplicación de tecnología de vanguardia internacional.
Sur Río Deseado Este: exploración con tecnología multilateral para 2027
El punto más destacado del acuerdo se centra en el área de exploración y eventual explotación Sur Río Deseado Este, cuya adjudicación a la compañía quedó formalizada a través del Decreto N.º 969/26, en el marco del proceso de licitación pública nacional e internacional.
El programa previsto para esta área contempla la incorporación de un equipo de perforación con tecnología multilateral con inicio programado para mediados de 2027. Esta moderna metodología consiste en la perforación de pozos con múltiples ramas horizontales conectadas a un tramo principal, lo que maximiza el contacto con las formaciones hidrocarburíferas.
Desde el aspecto operativo, el proyecto combina experiencia canadiense con conocimiento geológico local. Los primeros pozos servirán para evaluar la respuesta del yacimiento y determinar los pasos a seguir de cara a un futuro desarrollo masivo.
La Mariposa: trabajos de pulling desde noviembre de 2026
En paralelo a las tareas exploratorias, el acuerdo contempla acciones a corto plazo para sostener y potenciar la producción actual. En el yacimiento La Mariposa, Alianza Petrolera tiene programado el inicio de trabajos de pulling a principios de noviembre de 2026.
Estas labores de intervención y reacondicionamiento de pozos permitirán poner en valor la zona y dar continuidad operativa a la extracción de recursos, cumpliendo con los hitos de inversión estipulados junto al Estado provincial.
Con estas iniciativas, la administración santacruceña apunta a consolidar nuevas oportunidades para la industria petrolera regional. La articulación entre la reactivación de pozos existentes y la exploración de nuevas fronteras con tecnología de punta busca robustecer la matriz energética y afianzar las perspectivas productivas de la provincia en el mediano y largo plazo.
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