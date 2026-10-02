El escándalo permanente como forma de hacer política: Leila Gianni protagonizó una dura pelea con vecinos
Tras su escandalosa ruptura con La Libertad Avanza y el cruce de acusaciones con periodistas, ahora Leila Gianni se peleó con un grupo de vecinos.
Tras pegar un insólito salto desde el kirchnerismo hasta La Libertad Avanza (LLA) en lo que fue una arriesgada pirueta discursiva que sólo muy avezados políticos de larga trayactoria, como Patricia Bullrich o Daniel Scioli, son capaces de hacer, Leila Gianni ahora apuesta al escándalo como forma de hacer política.
Apenas unas horas después de volverse viral por su dura pelea con el periodista Esteban Trebucq, la concejala de La Matanza, y ahora ex libertaria, fue el centro de un nuevo escándalo y fue repudiada por un grupo de vecinos que la enfrentaron en la subdelegación municipal de la localidad bonaerense de Virrey del Pino.
El video del nuevo escándalo de Gianni se volvió rápidamente viral. En él se puede ver a la ex libertaria desencajada intentando pegarle a los vecinos mientras es contenida por una efectivo de la Policía Bonaerense. Lejos de lamentar el trsite episodio, Gianni buscó capitalizarlo políticamente y fue la encargada de viralizarlos publicándolos en reiteradas oportunidades en sus redes sociales.
La pelea (una más) de Leila Gianni
Gianni protagonizó el miércoles un fuerte cruce con Trebucq. La discusión comenzó cuando el periodista le preguntó por una supuesta fotografía junto a Fernando Espinoza, a lo que Gianni se mostró molesta y lo cuestionó en vivo. "Estoy bajando porque me quedé re caliente con el comentario absurdo que sacaste antes", lanzó Gianni luego de la pregunta de Trebucq.
Ante la reacción de la concejala, el periodista le respondió que se trataba de una pregunta y señaló: "Pará, está nerviosa". Gianni rechazó esa caracterización: "No, no estoy nerviosa, estoy enojada con vos".
“Vengan a embarrarse conmigo. ¿Sabés en dónde arranqué hoy? A las 9 de la mañana en Villa Celina. Estoy acá 10 y pico de la noche, 11, para que me vengan a decir ‘yo vi una foto con vos abrazada a Espinoza’”, expresó. "Se ve el sobre enorme que les han puesto, no sé de dónde, para querer decir eso", siguió Gianni.
A esa acusación, Trebucq le respondió: "No te voy a permitir eso". La concejala, entonces, redobló la apuesta: “Yo no voy a permitir que digas pelotudeces, diciendo que yo me abracé con Espinoza. Yo te respetaba”.
El periodista finalmente le advirtió a Gianni tendría que responder por sus dichos "en Tribunales". La concejala contestó con una frase similar: "Vos también vas a tener que responder en Tribunales, no me faltes el respeto". Inmediatamente después, Gianni cerró la discusión y abandonó el estudio.
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