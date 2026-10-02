El escándalo permanente como forma de hacer política: Leila Gianni protagonizó una dura pelea con vecinos

Leila Gianni renunció a La Libertad Avanza.

“Vengan a embarrarse conmigo. ¿Sabés en dónde arranqué hoy? A las 9 de la mañana en Villa Celina. Estoy acá 10 y pico de la noche, 11, para que me vengan a decir ‘yo vi una foto con vos abrazada a Espinoza’”, expresó. "Se ve el sobre enorme que les han puesto, no sé de dónde, para querer decir eso", siguió Gianni.

A esa acusación, Trebucq le respondió: "No te voy a permitir eso". La concejala, entonces, redobló la apuesta: “Yo no voy a permitir que digas pelotudeces, diciendo que yo me abracé con Espinoza. Yo te respetaba”.

El periodista finalmente le advirtió a Gianni tendría que responder por sus dichos "en Tribunales". La concejala contestó con una frase similar: "Vos también vas a tener que responder en Tribunales, no me faltes el respeto". Inmediatamente después, Gianni cerró la discusión y abandonó el estudio.