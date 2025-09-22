Coimas en ANDIS: el fiscal ordenó un nuevo peritaje al celular de Diego Spagnuolo
La Justicia descubrió que existe una copia de seguridad que podría aportar detalles a la causa por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad.
La causa que se encuentra en manos de la Justicia por las presuntas coimas en la compra de medicamentos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) tuvo novedades en la jornada de este lunes: el fiscal solicitó un nuevo peritaje al celular de Diego Spagnuolo, extitular de la entidad y quien acusa en sus audios al gobierno de Javier Milei de estar involucrado en una red de corrupción.
De acuerdo a lo informado en "De Una" (C5N), el fiscal descubrió que el ahora exfuncionario "tiene una copia" del contenido de su móvil, por lo que ahora se intenta recuperar lo que fue borrado oportunamente por el extitular de la ANDIS.
De esta manera, el funcionario judicial intenta que la empresa que le daba la línea a Spagnuolo entregue un SIM nuevo, para entrar el teléfono y revisar la nube, donde pudo haber quedado el contenido de importancia para la causa.
Spagnuolo será asistido por un defensor oficial
El extitular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, designó defensor oficial para que lo represente en la causa por las supuestas coimas en la compra de medicamentos a la droguería Suizo Argentina. En tanto, se conoció el informe oficial que confirmó que el exfuncionario borró contenido e información de su teléfono celular antes de entregarlo a la Justicia.
De hecho, el borrado de chats fue de manera “manual”, según lo revelado en el informe de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) del Ministerio Público Fiscal de la Nación en Argentina.
Defensor oficial asignado
Fuentes judiciales confirmaron que el defensor oficial Hernán Silva lo representará en la causa que investigan el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi.
Silva es el defensor que está de turno con las denuncias que ingresaron en agosto pasado. En Tribunales se especulaba desde que se inició la investigación que Spagnuolo se presentaría como “arrepentido”, eso había trascendido de sus allegados. Tras la renuncia de sus defensores particulares, y permanecer varios días sin asistencia letrada, el pasado viernes el exfuncionario presentó el escrito designando defensor oficial
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario