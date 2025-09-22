Coimas en ANDIS: el fiscal ordenó un nuevo peritaje al celular de Diego Spagnuolo

De hecho, el borrado de chats fue de manera “manual”, según lo revelado en el informe de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) del Ministerio Público Fiscal de la Nación en Argentina.

diego spagnuolo 2 Diego Spagnuolo

Defensor oficial asignado

Fuentes judiciales confirmaron que el defensor oficial Hernán Silva lo representará en la causa que investigan el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi.

Silva es el defensor que está de turno con las denuncias que ingresaron en agosto pasado. En Tribunales se especulaba desde que se inició la investigación que Spagnuolo se presentaría como “arrepentido”, eso había trascendido de sus allegados. Tras la renuncia de sus defensores particulares, y permanecer varios días sin asistencia letrada, el pasado viernes el exfuncionario presentó el escrito designando defensor oficial