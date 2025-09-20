Javier Milei defendió a Karina y negó saber sobre las coimas: "Es falso que Spagnuolo haya hablado conmigo"
Metido de lleno en la campaña electoral, el Presidente aseguró: "Que se metan con mi hermana es como cuando se metían con mis perros".
Metido de lleno en la campaña electoral luego de lanzarla el viernes último en Córdoba, Javier Milei continúa dando entrevistas y ahora, más expuesto, debe responder sobre los escándalos que sacuden los cimientos de su gobierno.
En este caso, respondió sobre su hermana Karina, involucrada en el presunto pago de coimas a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), ratificándola como secretaria general de la Presidencia a pesar de haber sido involucrada en el caso por el extitular de esa dependencia, Diego Spagnuolo.
Audios del exfuncionario que se hicieron públicos y, según aseveró el Presidente durante un acto en la capital de la provincia mediterránea, habrían sido realizados con inteligencia artificial solo para montar una operación en su contra.
Consultado sobre el espinoso tema, Milei dijo: “La pregunta es si alguna vez le dije a Karina: ‘Te quiero proteger, correte’. No, al contrario. Yo no me crie solo en la adversidad. ¿Sabe quién remaba conmigo en ese momento? Karina”.
“Por eso ahora seguimos remando juntos, igual que con Santiago (Caputo) y todo el gabinete. Acá no afloja nadie”, aseguró Milei, quien no se cansa de ratificar a su gabinete en medio de la crisis financiera que atraviesa su gestión.
Sobre los dichos de Spagnuolo de la presunta existencia de una red de corrupción en la ANDIS, se preguntó retóricamente: “Si usted se quiere quedar con una caja, ¿se va a quedar con el 3% cuando se puede quedar con el 100%?”.
En declaraciones radiales, también trató de desmentir que el exfuncionario lo advirtiera al respecto, como indicó Spagnuolo y ratificó Fernando Cerimedo en sede judicial: “Es falso que Spagnuolo haya hablado conmigo; si me lo hubiera dicho, le habría volado la cabeza”, sostuvo.
“Un foco de desestabilizar al Presidente es pegarle a Karina. Que se metan con mi hermana es como cuando se metían con mis perros; exactamente lo mismo que meterse con un hijo. Ahí se están pasando los límites”, declaró un enojado Milei, dispuesto a defender a su hermana (y a sus perros) con uñas y dientes, contra viento y marea.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario