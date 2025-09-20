Javier Milei defendió a Karina y negó saber sobre las coimas: "Es falso que Spagnuolo haya hablado conmigo"

“Por eso ahora seguimos remando juntos, igual que con Santiago (Caputo) y todo el gabinete. Acá no afloja nadie”, aseguró Milei, quien no se cansa de ratificar a su gabinete en medio de la crisis financiera que atraviesa su gestión.

Sobre los dichos de Spagnuolo de la presunta existencia de una red de corrupción en la ANDIS, se preguntó retóricamente: “Si usted se quiere quedar con una caja, ¿se va a quedar con el 3% cuando se puede quedar con el 100%?”.

En declaraciones radiales, también trató de desmentir que el exfuncionario lo advirtiera al respecto, como indicó Spagnuolo y ratificó Fernando Cerimedo en sede judicial: “Es falso que Spagnuolo haya hablado conmigo; si me lo hubiera dicho, le habría volado la cabeza”, sostuvo.

“Un foco de desestabilizar al Presidente es pegarle a Karina. Que se metan con mi hermana es como cuando se metían con mis perros; exactamente lo mismo que meterse con un hijo. Ahí se están pasando los límites”, declaró un enojado Milei, dispuesto a defender a su hermana (y a sus perros) con uñas y dientes, contra viento y marea.