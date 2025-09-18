Coimas en ANDIS: Fernando Cerimedo reveló que Javier Milei y Sandra Pettovello estaban al tanto del 3%
El asesor de Javier Milei confirmó en la justicia que Diego Spagnuolo le contó a Javier Milei sobre los retornos y que "Lule" Menem era el operador.
Fernando Cerimedo declaró ante la Justicia que el extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, le aseguró haber informado al presidente Javier Milei y a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, sobre presuntas coimas en las compras de medicamentos del organismo.
La declaración del asesor en comunicación digital del mandatario se conoció tras el levantamiento del secreto de sumario en la causa que investiga los audios clandestinos, que destaparon un presunto esquema de retornos que alcanzaría a la Casa Rosada, más específicamente a Karina Milei y a Eduardo "Lule" Menem.
“Me cuenta que le contó a Javier Milei lo que estaba pasando, que Javier Milei se indignó, que no podía ser, y ahí Spagnuolo me cuenta que le dice a Javier Milei que esto ya se lo había contado a Pettovello”, relató Cerimedo sobre una charla que habría ocurrido en junio de 2024 en Olivos.
Desde el entorno de Pettovello señalaron a La Nación que no tienen "nada que decir al respecto" y pidieron no ser involucrados en "dichos de terceros".
Lule Menem y el "3% directo a Rosada"
De acuerdo con el testimonio de Cerimedo, Eduardo "Lule" Menem, hombre de confianza de Karina Milei y figura central en el armado de La Libertad Avanza, estaba "detrás del control de este negocio".
Y detalló que Spagnuolo le comentó, a principios de mayo de 2024, que una droguería (sin especificar cuál) le informó que "los había llamado la Suizo S.A. para decirles: 'Ahora no es el 5, es el 8, porque el 3 va directo a Rosada'".
En su relato, Cerimedo también mencionó a Daniel Garbellini, exnúmero dos de la ANDIS, como alguien "puesto" en el Programa Incluir Salud por sus vínculos con la droguería Suizo Argentina, algo que molestó a Spagnuolo porque no le dejaron designar personal de su confianza y aseguró que el esquema del 5% de retornos ya operaba desde la gestión de Pablo Atchabahian, exdirector Nacional de Acceso a los Servicios de Salud.
Dos meses después de esa primera conversación, Spagnuolo habría tenido un enfrentamiento con Pettovello porque sospechaba que ella había operado una nota periodística sobre la droguería Suizo Argentina y sus vínculos con los Menem: "Ahí me cuenta que se están choreando casi un palo por mes", le habría dicho el exfuncionario a Cerimedo.
La declaración de Cerimedo se suma a los audios filtrados y al hallazgo de 80 mil dólares y 2.000 euros en efectivo en una caja de seguridad de Spagnuolo, quien aún no designó abogado. Su eventual rol como "imputado colaborador" es una de las principales incógnitas en la investigación.
