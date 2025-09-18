Coimas en ANDIS: Fernando Cerimedo reveló que Javier Milei y Sandra Pettovello estaban al tanto del 3%

Lule Menem y el "3% directo a Rosada"

De acuerdo con el testimonio de Cerimedo, Eduardo "Lule" Menem, hombre de confianza de Karina Milei y figura central en el armado de La Libertad Avanza, estaba "detrás del control de este negocio".

Y detalló que Spagnuolo le comentó, a principios de mayo de 2024, que una droguería (sin especificar cuál) le informó que "los había llamado la Suizo S.A. para decirles: 'Ahora no es el 5, es el 8, porque el 3 va directo a Rosada'".

lule menem

En su relato, Cerimedo también mencionó a Daniel Garbellini, exnúmero dos de la ANDIS, como alguien "puesto" en el Programa Incluir Salud por sus vínculos con la droguería Suizo Argentina, algo que molestó a Spagnuolo porque no le dejaron designar personal de su confianza y aseguró que el esquema del 5% de retornos ya operaba desde la gestión de Pablo Atchabahian, exdirector Nacional de Acceso a los Servicios de Salud.

Dos meses después de esa primera conversación, Spagnuolo habría tenido un enfrentamiento con Pettovello porque sospechaba que ella había operado una nota periodística sobre la droguería Suizo Argentina y sus vínculos con los Menem: "Ahí me cuenta que se están choreando casi un palo por mes", le habría dicho el exfuncionario a Cerimedo.

La declaración de Cerimedo se suma a los audios filtrados y al hallazgo de 80 mil dólares y 2.000 euros en efectivo en una caja de seguridad de Spagnuolo, quien aún no designó abogado. Su eventual rol como "imputado colaborador" es una de las principales incógnitas en la investigación.