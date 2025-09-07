Colocaron una gigantografía de Pablo Grillo en la escuela donde vota
El reportero gráfico que recibió un proyectil en la cabeza durante una manifestación frente al Congreso Nacional, el último 12 de marzo, es homenajeado en el lugar donde debe votar. Es posible que por su condición médica no pueda asistir.
Domingo de elecciones y el clima se siente en los diferentes puntos de la Provincia de Buenos Aires. El periodista Hernán Nucera compartió en sus redes una foto tomada en la escuela donde debe votar el fotoperiodista que recibió un disparo por parte del gendarme Héctor Guerrero en la marcha por el reclamo de los jubilados del último 12 de marzo. Grillo casi pierde la vida y hoy, debido a su condición médica, no podrá ir a votar.
Es por eso que se emplazó una gigantografía del reportero gráfico en las afueras de la Escuela N°45 “Comandante Luis Piedra Buena” de Lanús, vecinos colocaron una silueta a escala real con la imagen del fotoperiodista donde votaría el reportero.
