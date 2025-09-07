Marcela Pagano sobre el cruce entre Lilia Lemoine y periodistas: "Siempre con la libertad de expresión"

Además, destacó la necesidad de fortalecer la confianza en el sistema democrático y motivar a la ciudadanía a ejercer su derecho al voto.

“Hay que trabajar para darle elementos a la gente de que tengan herramientas para pensar que vale la pena votar y expresarse. Es la única manera que tiene el país de salir a flote”, agregó.

A pesar de la vigencia de la veda electoral, Pagano también se refirió a los casos de presunta corrupción que salpican al Gobierno nacional y subrayó la importancia de mantener la coherencia con la sociedad.

“Cuando vos le prometés a la gente que vas a venir a hacer las cosas de una manera diferente, es importante ser coherente”, sostuvo.

Por otro lado, expresó su respaldo a la labor judicial en torno a la causa que involucra a Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), y aseguró confiar en quienes están a cargo de la investigación.

“Ojalá que todo aquel que sea sospechado de corrupción, sin importar del partido ni el cargo que tenga, sea apartado de la toma de decisiones de poder”, concluyó.