Marcela Pagano sobre el cruce entre Lilia Lemoine y periodistas: "Siempre con la libertad de expresión"
La legisladora nacional afirmó que evita el diálogo "con personas que no utilizan la razón", al referirse a su excompañera de bloque libertario.
La diputada nacional Marcela Pagano, del bloque Coherencia, se pronunció sobre el conflicto que protagonizó su colega Lilia Lemoine (La Libertad Avanza) con un grupo de periodistas. En ese marco, afirmó que “siempre va a defender la libertad de expresión”.
Ante preguntas de los medios, Pagano expresó su solidaridad con la prensa y fue tajante al señalar que no dialoga “con personas que no utilizan la razón”.
En relación a los comicios provinciales, la legisladora hizo hincapié en el nivel de participación ciudadana, al que definió como “un mensaje para los políticos”.
“Espero que el resultado de hoy sea un mensaje para los políticos que caminan el territorio. La poca participación es algo que nosotros (los políticos) tenemos que tomar como un mensaje. No nos podemos permitir jugar con la esperanza de la gente”, indicó.
Además, destacó la necesidad de fortalecer la confianza en el sistema democrático y motivar a la ciudadanía a ejercer su derecho al voto.
“Hay que trabajar para darle elementos a la gente de que tengan herramientas para pensar que vale la pena votar y expresarse. Es la única manera que tiene el país de salir a flote”, agregó.
A pesar de la vigencia de la veda electoral, Pagano también se refirió a los casos de presunta corrupción que salpican al Gobierno nacional y subrayó la importancia de mantener la coherencia con la sociedad.
“Cuando vos le prometés a la gente que vas a venir a hacer las cosas de una manera diferente, es importante ser coherente”, sostuvo.
Por otro lado, expresó su respaldo a la labor judicial en torno a la causa que involucra a Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), y aseguró confiar en quienes están a cargo de la investigación.
“Ojalá que todo aquel que sea sospechado de corrupción, sin importar del partido ni el cargo que tenga, sea apartado de la toma de decisiones de poder”, concluyó.
