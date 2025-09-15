Diputados confirmó la sesión especial para tratar los rechazos a los vetos de Javier Milei

trabajadores garrahan

Además, se tratará de avanzar con la reforma de la Ley de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), que ya tiene media sanción del Senado y busca que los decretos se limiten a áreas específicas, evitando los "megadecretos". El objetivo es emplazar a la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por Nicolás Mayoraz, para que lo dictamine.

También se discutirán varias iniciativas ya dictaminadas como la declaración de Emergencia en Ciencia, la creación de un Programa Nacional de Lucha contra la Enfermedad de Alzheimer y otras demencias, y la implementación de un Programa Nacional de Prevención y Reducción del Embarazo No Intencional en la Niñez y Adolescencia.