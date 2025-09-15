Decano de Derecho en la UBA sobre Ley de Financiamiento Universitario: representa apenas el 0,08% del PBI

Para el decano de Derecho esta ley es apenas "un paliativo" y recordó que no se está discutiendo como hacer crecer todavía más a las universidades públicas, sino que señaló que lo que está en discusión es algo tan básico como poder seguir garantizando su funcionamiento. Apenas eso. Se trata de una ley para garantizar la supervivencia.

"Es una ley que funciona de alguna manera como un paliativo. El deterioro se va a notar con el tiempo. No es que mañana va a caer la educación argentina, pero va a ir entrando en una pendiente resbaladiza cuyo fondo es desconocido. Ahora, por ejemplo, está pasando que hay docentes de todas las facultades que se ven en la imposibilidad de seguir dando esa tarea, perdiendo de esa manera excelencia en la docencia", agregó.

En ese sentido, Vergara anticipó que la expectativa para este miércoles es "el rechazo del veto presidencial". "Nosotros confiamos en que los legisladores que sancionan una ley por mayoría, una ley que es transversal, que atraviesa casi todas las fuerzas políticas, puedan sostener sus votos para insistir con la ley", sostuvo esperanzado.

La nueva Marcha Federal Universitaria se convocó para el miércoles a las 17 frente al Congreso, y se replicará también en otros puntos del país. Las medidas de fuerza comenzaron la semana pasada con más de 40 clases públicas que se dictaron en Plaza de Mayo.