Cómo funcionarán los colectivos, trenes y el subte durante el paro de este jueves
Los medios de transporte se plegarán al paro de la CGT contra la Reforma Laboral: algunos servicios estarán suspendidos y otros tendrán horarios especiales.
El personal de los medios de transporte se sumará al paro convocado por la Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT) para este jueves, 19 de febrero, en rechazo a la Reforma Laboral impulsada por el Gobierno nacional a través del Congreso. Por ese motivo se interrumpirán los servicios de trenes, colectivos y del subte.
Para empezar, dado que los choferes afiliados a la Unión Tranviarios Automotor (UTA) se plegaron al paro de la CGT se espera que no haya servicio de colectivos durante todo el jueves, en ningún rincón del país.
"La UTA ratifica su compromiso histórico con la defensa del salario, el empleo y los derechos laborales, y convoca a los trabajadores a acompañar esta medida de fuerza en todo el territorio nacional, para corta, media, larga distancia, combi y subterráneo, con responsabilidad, unidad y conciencia, en resguardo del presente y del futuro de la actividad", exprearon en un comunicado difundido este miércoles que ya ofuscó al presidente Javier Milei y compañía.
Además, desde el gremio ferroviario de La Fraternidad anticiparon su adhesión al paro, así que los trenes quedaron igual de descartados, lo que terminará de alterar la interacción entre la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense.
También anunciaron su adhesión los gremios que forman parte de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), cuyos miembros son los choferes de taxi y de camiones, el personal de servicio marítimo y fluvial, y los aeronavegantes y pilotos.
Así quedan descartados los vuelos comerciales, los servicios de navegación fluvial y marítima, el transporte de mercadería, y el subte de la Ciudad de Buenos Aires, ya que los metrodelegados anunciaron que la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) se unirá a la medida de la CGT contra la Reforma Laboral.
Diputados tratará este jueves la Reforma Laboral
La Cámara de Diputados tiene previsto sesionar este jueves a partir de las 14 para aprobar con cambios el proyecto de Reforma Laboral impulsado por el gobierno de Javier Milei.
De conseguir media sanción, el proyecto volverá al Senado para su sanción definitiva en una sesión que sería el viernes 27, último día de las sesiones extraordinarias en el Congreso de la Nación.
La sesión en Diputados para este jueves fue solicitada por La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, el MID, Independencia, Producción y Trabajo, La Neuquinidad e Innovación Federal, con lo cual el oficialismo tiene asegurado el quórum para abrir la deliberación.
El pedido de sesión fue formalizado por el presidente del bloque de la Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, y firmado por los jefes de los bloques de la UCR, Pamela Verasay; del Pro, Cristian Ritondo; de Innovación, Alberto Arrua; de Independencia, Gladys Medina; de Producción y Trabajo, Nancy Picón; del MID, Oscar Zago, y de La Neuquenidad, Karina Maureira.
Tanto Provincias Unidas como Unión por la Patria (UxP) y la izquierda no darán quórum.
