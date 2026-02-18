Cómo funcionarán los colectivos, trenes y el subte durante el paro de este jueves

Así quedan descartados los vuelos comerciales, los servicios de navegación fluvial y marítima, el transporte de mercadería, y el subte de la Ciudad de Buenos Aires, ya que los metrodelegados anunciaron que la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) se unirá a la medida de la CGT contra la Reforma Laboral.

Diputados tratará este jueves la Reforma Laboral

La Cámara de Diputados tiene previsto sesionar este jueves a partir de las 14 para aprobar con cambios el proyecto de Reforma Laboral impulsado por el gobierno de Javier Milei.

De conseguir media sanción, el proyecto volverá al Senado para su sanción definitiva en una sesión que sería el viernes 27, último día de las sesiones extraordinarias en el Congreso de la Nación.

La CGT anuncia un paro general contra la Reforma Laboral de Javier Milei

La sesión en Diputados para este jueves fue solicitada por La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, el MID, Independencia, Producción y Trabajo, La Neuquinidad e Innovación Federal, con lo cual el oficialismo tiene asegurado el quórum para abrir la deliberación.

El pedido de sesión fue formalizado por el presidente del bloque de la Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, y firmado por los jefes de los bloques de la UCR, Pamela Verasay; del Pro, Cristian Ritondo; de Innovación, Alberto Arrua; de Independencia, Gladys Medina; de Producción y Trabajo, Nancy Picón; del MID, Oscar Zago, y de La Neuquenidad, Karina Maureira.

Tanto Provincias Unidas como Unión por la Patria (UxP) y la izquierda no darán quórum.