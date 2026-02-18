El Gobierno intimó a los gremios de La Fraternidad y la UTA a abstenerse de participar del paro general
A través del Ministerio de Capital Humano, la gestión libertaria dejó en claro que cualquier medida de fuerza se considerará una violación al acuerdo vigente.
Este jueves 19 de febrero, se llevará a cabo el paro general dispuesto por la CGT en rechazo al tratamiento de la Reforma Laboral en Diputados, que tendrá lugar desde las 14 horas de esa misma jornada. Ante esto y previendo la participación de los gremios del transporte, el Ministerio de Capital Humano lanzó una fuerte advertencia a La Fraternidad y la Unión Tranviarios Automotor (UTA).
Con un contundente comunicado, el Gobierno alertó las consecuencias de que ambos sindicatos participen de la medida de fuerza impulsada por la central obrera, lo que paralizaría la movilidad en todo el país: "El Ministerio de Capital Humano informa que, a través de la Secretaria de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, ha intimado a los gremios La Fraternidad y la Unión Tranviarios Automotor (UTA) a abstenerse de llevar adelante toda medida de acción directa que tuvieran previsto implementar, en violación a las normas legales que rigen la Conciliación Laboral Obligatoria, estando dicha instancia en pleno trámite".
Y añadió: "La adopción de cualquier medida de fuerza configuraría un incumplimiento de la conciliación laboral obligatoria oportunamente dispuesta y actualmente en vigencia".
Cómo funcionarán los colectivos, trenes y el subte durante el paro de este jueves
El personal de los medios de transporte se sumará al paro convocado por la Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT) para este jueves, 19 de febrero, en rechazo a la Reforma Laboral impulsada por el Gobierno nacional a través del Congreso. Por ese motivo se interrumpirán los servicios de trenes, colectivos y del subte.
Para empezar, dado que los choferes afiliados a la Unión Tranviarios Automotor (UTA) se plegaron al paro de la CGT se espera que no haya servicio de colectivos durante todo el jueves, en ningún rincón del país.
"La UTA ratifica su compromiso histórico con la defensa del salario, el empleo y los derechos laborales, y convoca a los trabajadores a acompañar esta medida de fuerza en todo el territorio nacional, para corta, media, larga distancia, combi y subterráneo, con responsabilidad, unidad y conciencia, en resguardo del presente y del futuro de la actividad", expresaron en un comunicado difundido este miércoles que ya ofuscó al presidente Javier Milei y compañía.
Además, desde el gremio ferroviario de La Fraternidad anticiparon su adhesión al paro, así que los trenes quedaron igual de descartados, lo que terminará de alterar la interacción entre la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense.
También anunciaron su adhesión los gremios que forman parte de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), cuyos miembros son los choferes de taxi y de camiones, el personal de servicio marítimo y fluvial, y los aeronavegantes y pilotos.
Así quedan descartados los vuelos comerciales, los servicios de navegación fluvial y marítima, el transporte de mercadería, y el subte de la Ciudad de Buenos Aires, ya que los metrodelegados anunciaron que la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) se unirá a la medida de la CGT contra la Reforma Laboral.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario