Comunicado del ministerio de Capital Humano por los días de clase en 2026
Los titulares de Educación de las 24 jurisdicciones firmaron el cumplimiento de 760 horas reloj en el nivel primario y 900 horas reloj en secundaria.
El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, informó la planificación del calendario escolar para el próximo ciclo lectivo y comunicó la ratificación de 190 días de clases, además de las cargas horarias para el nivel primario y la secundaria.
A través de un comunicado informaron que durante la asamblea N.º 147 del Consejo Federal de Educación (CFE) se reafirmó la planificación de calendarios escolares con 190 días de clase para el próximo ciclo lectivo así como también el cumplimiento de las 760 horas reloj en el nivel primario y 900 horas reloj en el secundario.
Las autoridades educativas de las 24 jurisdicciones participaron de la asamblea, la cual fue presidida por el secretario de Educación del Ministerio de Capital Humano, Carlos Torrendell.
Desde el Gobierno ratificaron que avanzarán en el seguimiento del cumplimiento efectivo de la Resolución 484/24, la cual establece que “será considerado como día de clase efectivo en los niveles primario y secundario, aquel en el que se haya completado un piso mínimo de 4 horas reloj de actividades pedagógicas con estudiantes”.
En ese sentido, se establece que, en caso de no cumplir con la carga horaria de 190 días de clase efectivos de 760 horas reloj en el nivel primario, se deberán articularse distintas medidas de recuperación para garantizar el total. Para el nivel secundario, se contempla un mínimo de 900 horas, y para nivel inicial un mínimo de 570.
Desde el Gobierno consideraron que “esta medición en horas, además de permitir un monitoreo más preciso del tiempo de clases, brinda una unidad de medida comparable con estándares establecidos a nivel internacional”.
La resolución aprobada en la asamblea N.º 147 del Consejo Federal de Educación también determina que la Secretaría del Consejo Federal de Educación deberá publicar, a partir de diciembre 2025, el calendario escolar 2026 aprobado e informado por cada jurisdicción.
