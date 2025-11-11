Comunicado del ministerio de Capital Humano por los días de clase en 2026

Desde el Gobierno consideraron que “esta medición en horas, además de permitir un monitoreo más preciso del tiempo de clases, brinda una unidad de medida comparable con estándares establecidos a nivel internacional”.

La resolución aprobada en la asamblea N.º 147 del Consejo Federal de Educación también determina que la Secretaría del Consejo Federal de Educación deberá publicar, a partir de diciembre 2025, el calendario escolar 2026 aprobado e informado por cada jurisdicción.