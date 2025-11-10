Imputan al hermano de Manu Ginóbili por la muerte de 13 personas en el Club Bahiense del Norte

La investigación también alcanza a Laura Fabiana Soberón, exfuncionaria del área de Habilitaciones de la Municipalidad de Bahía Blanca, acusada de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Será indagada el 4 de diciembre. Asimismo, el ingeniero Pablo Ascolani, quien había elaborado informes favorables sobre la estructura del edificio en 2014 y 2016, también está imputado por estrago culposo agravado y deberá ampliar su declaración el 14 de noviembre.