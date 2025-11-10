El balance de Martín Llaryora tras salir de Casa Rosada: "Hay que confiar en esta nueva etapa"

"Hay millones de argentinos trabajando en comercios chiquitos, pymes, que están trabajando en la informalidad. Y esos empresarios no son malos empresarios, sino que quieren formalizarlos, pero no tienen las condiciones. Hay que generarles las condiciones a las empresas pymes para formalizar la cantidad de empleados que hoy están en negro y poderlos pasar a tener aportes jubilatorios, a poder tener cobertura de salud, y que hoy bajo esta reglamentación claramente no pueden", deslizó.

No obstante, advirtió: "Ahora, ese es un tema. Después cuando querés meter todos los temas o ir en contra de los derechos laborales adquiridos, ahí no cuenten con nuestro apoyo".

llaryora tras salir de casa rosada

Finalmente, Llaryora aseguró que el encuentro con Diego Santilli y Manuel Adorni fue "positivo, cordial y productivo" y pidió "confiar en esta nueva etapa".