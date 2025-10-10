Guillermo Francos, sobre el acuerdo con EE.UU.: "No creo que implique excluir a China"
El jefe de Gabinete relativizó la posibilidad de que el swap con el Tesoro norteamericano implique sacar del país al gigante asiático.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, relativizó este viernes la posibilidad de que el acuerdo de Argentina con el Tesoro de los Estados Unidos implique excluir a China del país.
"No creo que una parte del acuerdo sea excluir a China de la Argentina", aseguró Francos en declaraciones radiales.
De esta manera, el jefe de Gabinete le bajó el precio a las declaraciones que el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, hizo a la cadena Fox News, en las que aseguró que el presidente Javier Milei “tiene el compromiso de sacar a China de la Argentina”.
“El presidente Milei ha hecho lo correcto. Está intentando romper con cien años de un ciclo negativo en la Argentina. Además, es un gran aliado para Estados Unidos. Vendrá al Despacho Oval el próximo martes y tiene el compromiso de sacar a China de la Argentina”, subrayó Bessent.
El Tesoro de los Estados Unidos selló un swap con la Argentina por 20 mil millones de dólares
El gobierno de Estados Unidos oficializó este jueves un acuerdo de swap de divisas por 20.000 millones de dólares con el Banco Central de la República Argentina (BCRA), una medida que busca reforzar las reservas internacionales del país y dar aire al programa económico encabezado por el ministro de Economía, Luis Caputo. La noticia fue confirmada por Scott Bessent, secretario del Tesoro de la administración de Donald Trump, tras cuatro días de reuniones con el equipo argentino en Washington.
“Hoy compramos directamente pesos argentinos y finalizamos un acuerdo de swap de divisas por 20.000 millones de dólares con el Banco Central de Argentina. El Tesoro de Estados Unidos está preparado, de inmediato, para tomar las medidas excepcionales que sean necesarias para estabilizar los mercados”, señaló Bessent en un comunicado difundido a través de la cuenta oficial del Tesoro norteamericano.
