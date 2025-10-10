Guillermo Francos, sobre el acuerdo con EE.UU.: "No creo que implique excluir a China"

El gobierno de Estados Unidos oficializó este jueves un acuerdo de swap de divisas por 20.000 millones de dólares con el Banco Central de la República Argentina (BCRA), una medida que busca reforzar las reservas internacionales del país y dar aire al programa económico encabezado por el ministro de Economía, Luis Caputo. La noticia fue confirmada por Scott Bessent, secretario del Tesoro de la administración de Donald Trump, tras cuatro días de reuniones con el equipo argentino en Washington.

“Hoy compramos directamente pesos argentinos y finalizamos un acuerdo de swap de divisas por 20.000 millones de dólares con el Banco Central de Argentina. El Tesoro de Estados Unidos está preparado, de inmediato, para tomar las medidas excepcionales que sean necesarias para estabilizar los mercados”, señaló Bessent en un comunicado difundido a través de la cuenta oficial del Tesoro norteamericano.