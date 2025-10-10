"Sacar a China de la Argentina", el compromiso que asumió Javier Milei a cambio del swap

En entrevista con Fox News, el secretario del Tesoro dijo que, a cambio de ese rescate, Javier Milei “tiene el compromiso de sacar a China de la Argentina”, una condición sine qua non que Javier Milei estaría dispuesto a concretar con gusto.

Tras destacar que Buenos Aires ocupa un lugar central en la política exterior estadounidense, el funcionario aseguró “la Argentina es un referente en América Latina” y “un gran aliado para Estados Unidos” en el plan de recuperación mercados en el hemisferio sur.

“El presidente Milei ha hecho lo correcto. Está intentando romper con cien años de un ciclo negativo en la Argentina. Además, es un gran aliado para Estados Unidos. Vendrá al Despacho Oval el próximo martes y tiene el compromiso de sacar a China de la Argentina”, añadió, evitando que el gigante oriental siga avanzando en sectores productivos y energéticos.

Bessent sostuvo también que “el riesgo es terminar enfrentados con más barcos cañoneros, como en Venezuela. No queremos un Estado fallido”, explicó, al tiempo que subrayó la necesidad de su país de “reafirmar alianzas con gobiernos de modelos capitalistas fuertes”.