China: un futbolista se fracturó la cervical tras chocar contra un cartel publicitario
El mediocampista togolés del Guangxi Pingguo quedó internado tras un brutal accidente y su futuro en el fútbol es incierto.
El fútbol chino quedó conmocionado por un accidente que puso en vilo a jugadores, cuerpo técnico y aficionados. Samuel Asamoah, mediocampista togolés del Guangxi Pingguo, sufrió una fractura cervical múltiple tras ser empujado por un rival durante el duelo frente al Chongqing Tonglianglong.
El golpe fue de extrema gravedad: Asamoah cayó violentamente contra un cartel publicitario electrónico al borde del campo, quedando inmóvil en el césped mientras sus compañeros y contrincantes pedían con urgencia la intervención del personal médico. Las imágenes del accidente recorrieron rápidamente las redes sociales y medios de comunicación de todo el mundo, generando gran preocupación entre los fanáticos del fútbol asiático.
El parte médico del club confirmó la gravedad del hecho: el jugador de 31 años sufrió fracturas y dislocaciones entre las vértebras C2 y C6, con compresión nerviosa y bloqueo vertebral, lo que pone en riesgo su movilidad y, eventualmente, su carrera profesional.
“Corre el riesgo de sufrir una paraplejia grave y su futuro deportivo es incierto”, comunicó el Guangxi Pingguo. Aumentó la polémica la sanción impuesta al jugador rival: solo recibió tarjeta amarilla, decisión que desató indignación en redes sociales y críticas de aficionados y analistas del fútbol chino, quienes consideran que la acción merecía una medida mucho más severa.
Asamoah fue trasladado de urgencia al hospital de Nanning, donde fue intervenido quirúrgicamente con éxito. Actualmente se encuentra estable, bajo observación médica y rodeado de su familia y del cuerpo técnico del club, aunque los médicos mantienen una cautela estricta sobre su recuperación. La rehabilitación será extensa y no existen garantías de que pueda regresar a la actividad profesional.
El mediocampista cuenta con una extensa trayectoria en Europa, habiendo jugado en Bélgica para Eupen, OH Leuven y Sint-Truiden, y en Rumania con Universitatea Craiova. En 2024 desembarcó en China, primero en los Leones Rojos de Qingdao y luego en el Guangxi Pingguo, donde se había convertido en un jugador clave del equipo, apreciado por su entrega y liderazgo dentro del campo.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario