China: un futbolista se fracturó la cervical tras chocar contra un cartel publicitario

Asamoah fue trasladado de urgencia al hospital de Nanning, donde fue intervenido quirúrgicamente con éxito. Actualmente se encuentra estable, bajo observación médica y rodeado de su familia y del cuerpo técnico del club, aunque los médicos mantienen una cautela estricta sobre su recuperación. La rehabilitación será extensa y no existen garantías de que pueda regresar a la actividad profesional.

El mediocampista cuenta con una extensa trayectoria en Europa, habiendo jugado en Bélgica para Eupen, OH Leuven y Sint-Truiden, y en Rumania con Universitatea Craiova. En 2024 desembarcó en China, primero en los Leones Rojos de Qingdao y luego en el Guangxi Pingguo, donde se había convertido en un jugador clave del equipo, apreciado por su entrega y liderazgo dentro del campo.