Nuevo festival para pedir por la liberación de Cristina Kirchner: cuándo y dónde se realizará

"Tenía muchísimas ganas de verlos y saludarlos por la fuerza que me dan. Pero lo mejor y más inteligente es que redireccionen el banderazo que habían organizado y vayan al auditorio de Parque Lezama", expuso en sus redes sociales.

Cristina Kirchner recibió al titular del gremio docente mundial

Cristina Kirchner permanece en su departamento ubicado en San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, donde cumple prisión domiciliaria por la causa Vialidad. No obstante, la expresidenta sigue activa en su rol político para la sociedad y, en este sentido, recibió este domingo a dos importantes referentes de la educación.

En sus redes sociales, lo expresó de esta manera: "Ayer por la tarde me visitaron en San José 1111 David Edwards, secretario general de la Internacional de la Educación, que reúne a más de 32 millones de maestros y educadores en 173 países del mundo; y Sonia Alesso, secretaria general de la CTERA (Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina)", comenzó indicando en su cuenta de X.

Seguidamente, contó: "Conversamos, obviamente, sobre Educación y los desafíos que debe enfrentar la educación pública para recuperar su rol ordenador en materia de movilidad social ascendente". Además, destacó: "Abordamos la situación internacional y su conflictividad actual y, también, la catástrofe social que Milei, con sus políticas, ha generado en nuestro país".

Finalmente, cerró su tuit con gratitud: "Gracias David por la visita y por la solidaridad".

