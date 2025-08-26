El Gobierno declaró al "Cártel de los Soles" como organización terrorista

La iniciativa busca fortalece los mecanismos preventivos y sancionatorios frente a operaciones de financiamiento vinculadas al terrorismo y al crimen organizado. Al mismo tiempo, refuerza la cooperación internacional en materia de seguridad y justicia, en estrecha coordinación con socios regionales y multilaterales.

El Gobierno argentino expresó que de esta manera “reafirma su compromiso con la paz, la estabilidad y la seguridad hemisférica, en el marco del respeto al derecho internacional y a los instrumentos multilaterales aplicables”.

La inscripción en el RePET no solo habilita la aplicación de sanciones financieras y restricciones operativas destinadas a limitar la capacidad de acción de estas organizaciones criminales, sino que también protege al sistema financiero argentino de ser utilizado con fines ilícitos.

¿Qué es el “Cártel de los Soles” ?

nicolas maduro

El Cártel de los Soles es el nombre con el cual organismos internacionales identificaron a una red criminal integrada por altos mandos militares venezolanos – entre los que se encuentran Nicolás Maduro y Diosdado Cabello- acusados por el gobierno de Estados Unidos de participar en actividades ilícitas como el narcotráfico, el contrabando y la explotación ilegal de recursos naturales.

El nombre deriva de los soles que llevan como insignia los generales de la Guardia Nacional Bolivariana.

guardia nacional venezuela caracas

El grupo criminal fue identificado en los 90’s y se consolidó en la década del 2000. Estaba integrado por militares y agentes de la Guardia Nacional y luego, con Hugo Chávez al poder, se expandió hasta funcionarios civiles del Estado.

El Cartel de los Soles se convirtió así en un sistema de corrupción en Venezuela que se beneficia de las actividades del crimen organizado, provee protección y logística a narcotraficantes extranjeros y utiliza beneficios ilícitos para enriquecimiento personal y financiamiento poliítico.

En julio de este año, Estados Unidos declaró al Cártel de los Soles como organización terrorista e incrementó su presencia militar en el Mar Caribe mediante el envío de destructores, un grupo anfibio y unos cuatro mil marines.