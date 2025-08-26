Javier Milei reposteó el descargo de la Suizo Argentina tras la denuncia de presuntas coimas: qué dice
En una muestra de... ¿apoyo? al laboratorio señalado por el escándalo de corrupción, el Presidente se hizo eco del comunicado emitido recientemente. Miralo acá.
Javier Milei vuelve a sorprender a los ciudadanos con una actitud que no lo aleja del escándalo de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), sino que lo acerca aún más. De manera insólita, el Presidente republicó el descargo que la droguería Suizo Argentina realizó en Instagram, en una muestra de ¿apoyo? a la entidad privada que quedó en el ojo de la tormenta, al igual que Karina Milei, hermana del jefe de Estado y secretaria de Presidencia.
En el comunicado, la firma expresa que "desde hace más de 100 años Suizo Argentina desarrolla sus actividades de forma íntegra, transparente, con responsabilidad social empresaria y de conformidad con un estricto Código de Ética implementado para reforzar los valores fundacionales que dieron origen a la firma y en concordancia a nuestra histórica visión de compromiso con el país", atajándose por la reciente denuncia.
En este sentido, continuaron: "En todo momento y, en particular frente a las circunstancias que son de público conocimiento, la empresa, sus directivos y accionistas se encuentran a derecho y a plena disposición de los organismos de contralor, así como de cualquier poder del Estado, a fin de brindar toda la información de utilidad que permita esclarecer los hechos bajo investigación, en el pleno convencimiento de haber actuado con total apego a las normas y leyes vigentes".
Finalmente, expresaron: "Suizo Argentina, continua diariamente con la actividad de comercialización y distribución de especialidades medicinales, productos médicos, artículos de perfumería, e insumos hospitalarios, con la misma vocación de nuestros equipos profesionales de excelencia y en estricto cumplimiento y custodia de las normas que protegen nuestra integridad, como así también la de los más de 10.000 farmacias, hospitales, clínicas, sanatorios, centros de salud, proveedores y miembros de la cadena de valor de la salud y el bienestar de los argentinos".
