Javier Milei reposteó el descargo de la Suizo Argentina tras la denuncia de presuntas coimas: qué dice

Javier Milei vuelve a sorprender a los ciudadanos con una actitud que no lo aleja del escándalo de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), sino que lo acerca aún más. De manera insólita, el Presidente republicó el descargo que la droguería Suizo Argentina realizó en Instagram, en una muestra de ¿apoyo? a la entidad privada que quedó en el ojo de la tormenta, al igual que Karina Milei, hermana del jefe de Estado y secretaria de Presidencia.