Con Emergencia en Pediatría y Discapacidad sin aplicar, Bertie Benegas Lynch pidió terminar con los "delirios"

Para realizar el paralelismo entre presupuesto nacional y familiar, “Bertie” Benegas Lynch utilizó como ejemplo la “familia tipo” correspondiente a la clase social a la que pertenece y cuyos intereses defiende.

“Imaginate el presupuesto de una familia que trabaja uno solo y son seis en la familia”, comenzó, para luego describir a las condiciones materiales de esa familia argentina: “Tienen autos, lanchas, casas de fin de semana, un caserón fenomenal y trabaja una sola persona…”.

Según el diputado de La Libertad Avanza (LLA), el problema comienza “cuando empiezan a presupuestar: uno quiere cambiar el equipo de audio del auto, el otro quiere comprar otra lancha y lo mandan a trabajar a esta persona el doble, a buscar cinco trabajos, en el baño emiten papelitos y son falsificadores”.

“Eso es la Argentina, eso no resiste”, completó el legislador y economista libertario, explicando que lo que está haciendo Javier Milei es un “reordenamiento” de la economía, provocando que esa familia tipo ya no podrá comprar una lancha nueva.

Por supuesto, el diputado intentaba señalar que las leyes aprobadas por el Congreso, posteriormente vetadas por Milei y con veto revertido en el Palacio Legislativo son un "gasto", al cual calificó de "delirio". Cabe señalar que, en el último tiempo, fueron la Emergencia en Pediatría (Hospital Garrahan) y Discapacidad lo que estuvo en juego. Normas que, por cierto, aún el gobierno de Javier Milei se niega a aplicar...

