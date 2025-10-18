Javier Milei arribó a Tucumán en medio de marchas a favor y en contra
Nuevamente, el Presidente realiza una actividad de campaña electoral en medio de manifestaciones a favor y en contra de su presencia y sus políticas.
Tras pasar por Santiago de Estero, Javier Milei continúa este sábado con su gira proselitista, arriban a Yerba Buena, en la provincia de Tucumán, donde lo esperaban numerosos adherentes a la causa libertaria pero también manifestantes que rechazan su presencia.
En efecto, efectivos de la Policía Federal y de la fuerza de seguridad provincial tuvieron que mediar entre los manifestantes que se acercaron a respaldar a Milei y otro grupo que fue a repudiar su presencia en la provincia.
El mensaje de Milei en Tucumán: "Libertad o barbarie kirchnerista"
Subido a una camioneta para recorrer las calles céntricas de la localidad ubicada a unos 15 kilómetros de San Miguel, el Presidente se hizo un breve discurso ante el numeroso público que lo esperó, proveniente de diferentes puntos de la provincia.
Con megáfono en mano, pidió “abrazar las ideas de la libertad o volver a la barbarie kirchnerista” y advirtió sobre “la esclavitud que proponen los kirchneristas” frente a su programa de ajuste libertario.
“Estamos atravesando un momento duro, pero nunca dije que iba a ser fácil”, dijo, señalando que “estamos a mitad del camino y les pido que no aflojen… Hagamos que el esfuerzo valga la pena”, pidió el Presidente al pedir el voto por los candidatos locales de La Libertad Avanza (LLA).
“Este modelo bajó la inflación y la pobreza. Sigamos abrazando este modelo y hagamos a Argentina grande de nuevo. No nos quedemos a mitad de camino, porque la libertad avanza o la Argentina retrocede”, cerró Milei.
