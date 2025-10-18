Javier Milei arribó a Tucumán en medio de marchas a favor y en contra

Con megáfono en mano, pidió “abrazar las ideas de la libertad o volver a la barbarie kirchnerista” y advirtió sobre “la esclavitud que proponen los kirchneristas” frente a su programa de ajuste libertario.

“Estamos atravesando un momento duro, pero nunca dije que iba a ser fácil”, dijo, señalando que “estamos a mitad del camino y les pido que no aflojen… Hagamos que el esfuerzo valga la pena”, pidió el Presidente al pedir el voto por los candidatos locales de La Libertad Avanza (LLA).

“Este modelo bajó la inflación y la pobreza. Sigamos abrazando este modelo y hagamos a Argentina grande de nuevo. No nos quedemos a mitad de camino, porque la libertad avanza o la Argentina retrocede”, cerró Milei.