El insólito posteo de Javier Milei tildando de "kirchnerista" a la libertaria que fue con un cuchillo al acto

video loca con cuchillo en 3 de febrero

El video donde la aparentemente desquiciada intenta amedrentar a un joven fotógrafo, que según ella era peronista o kirchnerista, no demoró en viralizarse en la red social X, generando indignación y preocupación en los internautas: "Qué raro, no le pegaron, no la gasearon, no la detuvieron, no la cachearon y la dejaron ir armada a atacar a un fotógrafo porque se la veía re normal, en pijama de los Simpson, re tranqui, re pacífica, inofensiva", señaló de manera irónica una usuaria.

Cabe señalar que otros también remarcaron la llamativa actitud de los uniformados: "Si era un discapacitado o un jubilado protestando, le partían la cabeza entre todos los que aparecieron a contenerla. No hay remate".

Otros, en tanto, reclamaron que lo sucedido fue una locura agregándole un toque de humor: "La duda ahora es, en el 27, ¿la ponen de diputada o de senadora?"; "Milei no está creando monstruos. Los monstruos ya estaban ahí y eligieron un representante a su altura"; "Me impresiona lo rapido que nos convertimos en Estados Unidos. ¡Gracias Mr. Bessent!"; fueron algunos de los comentarios.