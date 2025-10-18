El último posteo de Mariano Castro, el hermano de Juan: la foto junto a su hijo

Tras el shock provocado por su muerte, la publicación se ha inundado de mensajes de condolencias, cariño y respeto hacia su memoria. Los cibernautas han expresado su pesar por la pérdida y el emotivo reencuentro con su hermano gemelo.

La oleada de mensajes que se pueden leer en el post refleja el profundo impacto de la noticia y el recuerdo imborrable de ambos hermanos en el público. Entre los mensajes más sentidos, se encuentran:

"Triste noticia. Abrazo al cielo a los dos y condolencias a su familia", "Hasta siempre y te vas a encontrar con Juan que te espera arriba", "Mis condolencias a la familia. Era igual al fallecido Juan Castro y tenía el mismo tono de voz. Con él se fue lo último que nos quedaba de recuerdo por su hermano. Dios lo reciba con los brazos abiertos y se encuentre con su amado mellizo. Dos ángeles bellos están ahora juntos en la eternidad. Vuelven a ser una célula... vuelven a ser uno. QEPD".

