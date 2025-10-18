El último posteo de Mariano Castro, el hermano de Juan: la foto junto a su hijo
Luego de confirmarse su fallecimiento, los seguidores del periodista recordaron su última postal que hoy toma un sentido nostálgico.
La repentina noticia del fallecimiento de Mariano Castro, periodista y hermano gemelo del recordado Juan Castro, ha provocado una profunda tristeza en el ámbito mediático, familiar y social. La conmoción se intensificó al descubrir su última publicación en redes sociales, la cual hoy se interpreta como una emotiva despedida y tiene que ver con su familia.
En medio del dolor, una imagen compartida por Mariano en su cuenta de Instagram el pasado 25 de agosto ha adquirido un significado singular. Se trata de una cálida fotografía junto a su hijo León, fruto de su relación con la actriz Mey Scápola. En la postal, padre e hijo se muestran abrazados y sonrientes en lo que parece ser un encuentro familiar y armonioso.
A sus 54 años, esta imagen se ha transformado en un verdadero símbolo del amor y la calidez que caracterizaron a Mariano Castro. El post es una de las últimas apariciones públicas del periodista, y ahora resuena como una despedida anticipada de su pequeño descendiente. En la fotografía, el hermano de Juan Castro se muestra sereno, mientras su hijo refleja una completa armonía disfrutando de la compañía de su padre.
Tras el shock provocado por su muerte, la publicación se ha inundado de mensajes de condolencias, cariño y respeto hacia su memoria. Los cibernautas han expresado su pesar por la pérdida y el emotivo reencuentro con su hermano gemelo.
La oleada de mensajes que se pueden leer en el post refleja el profundo impacto de la noticia y el recuerdo imborrable de ambos hermanos en el público. Entre los mensajes más sentidos, se encuentran:
"Triste noticia. Abrazo al cielo a los dos y condolencias a su familia", "Hasta siempre y te vas a encontrar con Juan que te espera arriba", "Mis condolencias a la familia. Era igual al fallecido Juan Castro y tenía el mismo tono de voz. Con él se fue lo último que nos quedaba de recuerdo por su hermano. Dios lo reciba con los brazos abiertos y se encuentre con su amado mellizo. Dos ángeles bellos están ahora juntos en la eternidad. Vuelven a ser una célula... vuelven a ser uno. QEPD".
