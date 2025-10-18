Preocupante alerta meteorológica para este domingo: las advertencias y recomendaciones del SMN
Nueve provincias enfrentarán un cierre de fin de semana con severas condiciones climáticas, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
La primavera sigue mostrando su cara más volátil. Aunque el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una mejora de las condiciones en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores para este domingo, la atención se traslada a nueve provincias, incluyendo una parte de Buenos Aires, que sufrirán las inclemencias del clima.
El organismo emitió una alerta amarilla por mal tiempo en nueve provincias del país, donde se esperan fenómenos meteorológicos severos.
Alerta para este domingo: cuáles son las nueve provincias afectadas
La advertencia amarilla del SMN para este domingo abarca Buenos Aires, La Pampa, San Luis, Córdoba, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza y Río Negro. La alerta contempla fuertes vientos con velocidades entre 35 y 45 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h.
Recomendaciones del SMN:
- Evitá actividades al aire libre.
- Asegurá los elementos que puedan volarse.
- Mantenete informado por autoridades.
- Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
Cómo viene el clima para la semana próxima en el AMBA
Durante el lunes el aire ingresará a la región desde el Norte luego rotando desde el Noreste, iniciando un ciclo de aumentos tanto de la nubosidad como de las temperaturas, que se ubicarán entre los 14° y los 24°.
En efecto, ambos fenómenos se irán acentuando desde el martes 21 de octubre, cuando habrá abundante nubosidad durante toda la jornada y los registros térmicos ya alcanzarán los 16° de mínima y los 27° de máxima.
Para el miércoles 22 y el jueves 23 de octubre se prevén todavía más nubes en el firmamento porteño, aunque todavía sin precipitaciones -al menos hasta ahora-, y temperaturas también en aumento: las máximas llegarán a unos casi veraniegos 29°, con sensación térmica superior a los 30°.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario